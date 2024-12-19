مجموعة Trip.com تجمع شركاءها لتعزيز النمو واغتنام الفرصٍ في القمة العالمية للشركاء 2024

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- TRACCS) أبوظبي، 19 ديسمبر 2024 – اجتمعت أكثر من 2000 شخصيةٍ رائدةٍ في قطاع السياحة والسفر في العاصمة أبوظبي لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل السفر في القمة العالمية للشركاء 2024 التي نظمتها مجموعة Tripاليوم تحت شعار "شركاء في رحلتنا نحو عالمٍ أفضل".
وضم الحدث السنوي الذي أقيم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ممثلون عن مقدمي خدمات الإقامة وشركات الطيران ومجالس السياحة ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، وأتاحت للمشاركين استعراض انجازاتهم، واستطلاع فرص التعاون، وتعزيز نمو أعمالهم، ووضع تصوراتٍ مشتركةٍ لمستقبل قطاعي السياحة والسفر تمكنهم من تحقيق المزيد من النجاح والتميز.
وبهذه المناسبة، أوضحت جين صن، الرئيس التنفيذي لمجموعة Trip.com، قائلةً "في السنوات الأخيرة، واجه قطاع السفر تحدياتٍ هائلة، إلا أن تكاتف الجهود مع مختلف شركاء النجاح، مكننا من التغلب على تلك التحديات، وعزز لدينا روح الابتكار والتجديد، وبالنتيجة استطعنا تحقيق قفزاتٍ نوعيةٍ في أعمالنا". وأضافت "في هذا العام، نحتفي بروح العمل الجماعي والتعاون اللذان يهيئان لنا فرصاً جديدة على الدوام، ويدعمان جهودنا المشتركة لرسم مستقبلٍ أكثر ازدهاراً لهذا القطاع الحيوي، والتنسيق مع شركائنا لنرتقي بمستويات الإلهام والتواصل باستمرار".
الاحتفاء بآفاق جديدة وفرص واعدة
وسلطت القمة الضوء على التقدم الملموس الذي أحرزه قطاع السفر خلال العام 2024، حيث تشير بيانات مجموعة Tripإلى نموٍ ملحوظٍ في حجوزات الفنادق والرحلات الجوية فاق 60% على أساسٍ سنوي، ما يعكس قوة الطلب على السفر عالمياً. وقد أظهرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكلٍ خاص أداءً قويًا وزيادة فاقت 70% على أساس سنوي في إجمالي الحجوزات، في حين تضاعفت حجوزات الرحلات الجوية الدولية على مستوى قارة آسيا مقارنة بالعام الماضي.
يذكر أن مجموعة Tripعززت ريادتها في قطاع السياحة والسفر خلال الفترة الماضية، حيث طورت شراكاتها مع شركات الطيران؛ مثل رايان اير، أكبر شركة طيران في أوروبا، كما أنها استحقت شهادة GoGlobal المرموقةً من اتحاد النقل الجوي الدولي (الإياتا)، التي تعد المعيار الذهبي في القطاع. وفي قطاع الفنادق، تدعم المجموعة 1.7 مليون شريك فندقي في العالم، وتحرص على تسخير التكنولوجيا لتحقيق المزيد من النمو، خاصة من خلال نظام تصنيف وتقييم الفنادق Trip.Best، الذي حقق زيادة بنسبة 20% في المرور على مرافق الإقامة المدرجة في منصتها.
كذلك، تعمل مجموعة Tripعلى تعزيز منظومة السفر وتلبية طلب المسافرين المتزايد على التجارب السياحية عبر تطوير شاملٍ لعملية البحث عن المعالم السياحية والأنشطة وحجز تذاكرها، حيث تعمل منصة Open API، المستندة إلى معيار OCTO، على تبسيط العمليات مع الشركاء، وتيسير الربط مع الموردين، وإلغاء الحاجة إلى البرمجيات المعقدة، لتوفير آلية حجز سلسة تسهل على العملاء حجز المعالم والجولات والتجارب السياحية.
من جهةٍ أخرى، شهدت شركة Trip.Biz، ذراع المجموعة المختصة بخدمات السفر الخاصة بالمنشآت، إقبالاً واسعاً على مستوى العالم. ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ساهمت الحلول المبتكرة مثل نظام الدفع Trip.Biz VCC العالمي، وزيادة تغطية الفنادق بنسبة 135%، التي أدت في نمو عدد العملاء بنسبة 53% على أساسٍ سنوي. هذه الإنجازات وغيرها تبرز التزام مجموعة Tripبالتعاون والابتكار من أجل تعزيز أنظمة السفر العالمية، ودفع النمو في جميع القطاعات.
تعزيز الاستدامة والابتكار
وتماشياً مع رؤيتها لبناء عالم أفضل من خلال السياحة والسفر، أعادت مجموعة Tripالتأكيد على التزامها بالاستدامة من خلال مبادراتها المبتكرة التي تدعم السفر الصديق للبيئة، وتنمية المجتمعات التي تعمل فيها. فعلى سبيل المثال، يدعم مشروع TripGroup Country Retreats التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية من خلال الاستثمار في أماكن الإقامة السياحية البيئية الراقية في المناطق الريفية. وحتى اليوم، نجحت المجموعة في تعزيز مساهمة 34 منتجعاً في تنمية المجتمع الذي ينتمي إليه كلٌ منها، وخلقت فرص عملٍ مستدامة، كما أرست معايير جديدة للسياحة الصديقة للبيئة. وقد تم إدراج هذا المشروع مؤخراً على تقرير ESG 20 التابع للميثاق العالمي للأمم المتحدة، بفضل نتائجه الإيجابية الملموسة، في خطوةٍ تبرز الدور الرائد لمجموعة Tripفي تعزيز النمو المستدام لقطاع السفر والسياحة.
وكانت مجموعة Tripحققت تقدمًا مهماً في الترويج لممارسات السفر الأكثر استدامة، بما في ذلك توفير منتجات سفر مبتكرة صديقة للبيئة، وحلولٍ موفرةٍ للكربون نجحت في خفض أكثر من 260 ألف طن من الانبعاثات المرتبطة بالسفر خلال عام 2024. وبالتعاون مع شركاء النجاح، تقود مجموعة Tripاليوم عدداً من المبادرات على مستوى القطاع، من أهمها: مبادرة الفنادق منخفضة الكربون، التي تبني حلول الطاقة المتجددة؛ مثل: الألواح الشمسية الكهروضوئية التي توفر التكاليف وترفع كفاءة استهلاك الطاقة في الفنادق المشاركة. واعتباراً من شهر نوفمبر الماضي، بدأت Tripفي إضافة علامة "مستدامة معتمدة" للعقارات المعتمدة من قبل لجنة اعتمادٍ منبثقةٍ عن المجلس العالمي للسياحة المستدامة GSTC، والتي نجحت فعلياً في تسهيل عملية تحديد وحجز الخيارات الصديقة للبيئة للمسافرين.
ويشير جيمس ليانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة Trip.com، إلى أن "الاستدامة لا تقتصر على خفض تأثير عملياتنا على البيئة، بل تتعدى ذلك إلى خلق قيمة إيجابية على المدى الطويل للعملاء والشركاء والمجتمعات والبيئة، وهذا هو جوهر عملنا". وأضاف قائلاً "من الترويج لممارسات السفر الأكثر استدامة إلى الاستثمارات في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمعات التي نعمل معها، نحن نحرص على العمل مع مختلف الأطراف لبناء مستقبل أكثر مرونةٍ واستدامةٍ للسفر في كل ما نقوم به".
إقامة الشراكات الاستراتيجية
عنوان الصورة: سعادة صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وإلى جانبه السيدة جاين صن، الرئيس التنفيذي لمجموعة Trip
الحدث الدولي شهد إعلان مجموعة Tripعن شراكة استراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لعام 2025 بهدف التعاون لإبراز الميزات التي تتمتع بها مدينة أبوظبي باعتبارها وجهة سفر عالمية رائدة، والسعي لتعزيز الإقامات الطويلة للزوار القادمين من خارج المنطقة، حيث تعمل مجموعة Tripعلى ربط المسافرين من خلال قنواتها المختلفة بمعالم أبوظبي السياحية، ومرافق الإقامة المميزة فيها، وتسليط الضوء على أبرز معالمها الموسمية، فضلاً عن تنظيم جولاتٍ جماعية، وبرامج ليومٍ كاملٍ تركز على الثقافة الفريدة والجمال الطبيعي للمنطقة.
وقال عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "سعداء بالتعاون مع مجموعة "تريب دوت كوم" دفعاً لخطواتنا نحو ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم. وتعكس هذه المبادرة التزامنا ببناء شراكات استراتيجية تُسهم في تقديم تجاربنا وعروضنا في الأسواق الدولية الرئيسية. ونثق أن شبكة مجموعة "تريب دوت كوم" الكبيرة ستمهد الطريق أمامنا لتوفير كافة أوجه الدعم لشركائنا، وستمنحنا منصة دولية لاستعراض ما تتميز به أبوظبي من مقومات سياحية وثقافية فريدة تضعها في صدارة قائمة أمنيات المسافرين من جميع أرجاء العالم".
الجدير بالذكر، أن حركة السفر إلى الشرق الأوسط شهدت ارتفاعاً كبيراً مؤقتاً. ووفقاً لبيانات مجموعة Trip.com، ارتفعت حجوزات الرحلات الجوية الدولية إلى المنطقة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2024 بنسبة تزيد عن 70% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وهي أعلى بحوالي 430% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019. وتشير البيانات أيضاً إلى أن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح والمسافرين هي الصين، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهذا يبرز الجاذبية الكبيرة للمنطقة، والتي ستثري الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتدعم مساعيها لتقديم أفضل العروض لزائري أبوظبي من مختلف أنحاء العالم.
التطلع لآفاقٍ أرحب
ومع تطلع رواد قطاع السياحة والسفر لمزيدٍ من النجاح مستقبلاً، تواصل مجموعة Tripالتزامها بالتميز، والابتكار والاستدامة وتعزيز الشراكات، وستستمر في توفير فرص النمو المستدام، والعمل من أجل عالمٍ أفضل وأكثر ترابطاً للجميع.
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