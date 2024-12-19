نائب جلالة الملك ولي العهد يصدر مرسومًا بتعيين أمين عام مساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد
مرسوم رقم (114) لسنة 2024 بتعيين أمين عام مساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بناءً على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعيَّن الشيخ حمد بن محمد بن حمد آل خليفة أمينًا عامًا مساعدًا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجة وكيل وزارة، بدلًا من السيدة هادية محمد فتح الله محمد فتح الله.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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