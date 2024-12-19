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نائب جلالة الملك ولي العهد يصدر مرسومًا بتعيين أمين عام مساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة

12/19/2024 8:12:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد مرسوم رقم (114) لسنة 2024 بتعيين أمين عام مساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بناءً على ترشيح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعيَّن الشيخ حمد بن محمد بن حمد آل خليفة أمينًا عامًا مساعدًا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدرجة وكيل وزارة، بدلًا من السيدة هادية محمد فتح الله محمد فتح الله.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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