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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

12/19/2024 8:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.01 بالمئة إلى مستوى 2434 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 26.8 مليون سهم، بقيمة 18.2 مليون دينار، نتيجة عقد 1921 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة شهدت انخفاضاً في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 26 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة أخرى.

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