بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.01 بالمئة إلى مستوى 2434 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 26.8 مليون سهم، بقيمة 18.2 مليون دينار، نتيجة عقد 1921 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة شهدت انخفاضاً في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 26 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة أخرى.
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