82 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى 82 محامياً جديداً، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد العدوان، وعضو مجلس نقابة المحامين الدكتور هاشم الشهوان.



وأكد التلهوني دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، متمنياً للمحامين الجدد التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.



يُشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة، أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل، بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.