مجموعة المركزية تدشن مركز صيانة معتمد في العقبة لخدمة جميع أنواع السيارات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دشنت "مجموعة المركزية" مؤخرًا مركز صيانة المركزية المعتمد في محافظة العقبة بخبرة 25 عامًا؛ حيث تقدم فيه خدمات شاملة من صيانة سيارات تويوتا ولكزس وهينو، بالإضافة إلى صيانة جميع موديلات السيارات اليابانية والأوروربية والصينية بأسعار منافسة وأفضل المواصفات.
تشمل خدمات المركز الصيانة الدورية، وفحص السيارات الكهربائية وإصلاحها، وتشخيص الأعطال المتقدم، وخدمات الصيانة للحافلات والشاحنات، بالإضافة إلى بيع قطع الغيار الأصلية والمكفولة وإكسسوارات السيارات.
يقع مركز صيانة المركزية المعتمد في المنطقة الحرفية مقابل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة، لمعرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات عن الخدمات التي يقدمها ولحجز موعدك، يرجى الاتصال على 065508080 ثم اختيار الرقم 1 لمركز الصيانة بتروناس لعدة علامات تجاريةـ وبعد ذلك الرقم 6 لفرع العقبة. علمًا بأن ساعات العمل من السبت إلى الأربعاء من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا، ويوم الخميس من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا.
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