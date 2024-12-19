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مجموعة المركزية تدشن مركز صيانة معتمد في العقبة لخدمة جميع أنواع السيارات

12/19/2024 8:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دشنت "مجموعة المركزية" مؤخرًا مركز صيانة المركزية المعتمد في محافظة العقبة بخبرة 25 عامًا؛ حيث تقدم فيه خدمات شاملة من صيانة سيارات تويوتا ولكزس وهينو، بالإضافة إلى صيانة جميع موديلات السيارات اليابانية والأوروربية والصينية بأسعار منافسة وأفضل المواصفات.
تشمل خدمات المركز الصيانة الدورية، وفحص السيارات الكهربائية وإصلاحها، وتشخيص الأعطال المتقدم، وخدمات الصيانة للحافلات والشاحنات، بالإضافة إلى بيع قطع الغيار الأصلية والمكفولة وإكسسوارات السيارات.


يقع مركز صيانة المركزية المعتمد في المنطقة الحرفية مقابل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة، لمعرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات عن الخدمات التي يقدمها ولحجز موعدك، يرجى الاتصال على 065508080 ثم اختيار الرقم 1 لمركز الصيانة بتروناس لعدة علامات تجاريةـ وبعد ذلك الرقم 6 لفرع العقبة. علمًا بأن ساعات العمل من السبت إلى الأربعاء من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 عصرًا، ويوم الخميس من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا.

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