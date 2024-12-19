3 استخدامات للذكاء الاصطناعي لتبسيط الحياة المنزلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قد تكون إدارة المنزل أمرًا صعبًا ومنهكًا للكثير الأشخاص، لذلك يلجأ البعض إلى الذكاء الاصطناعي لتبسيط مهام إدارة حياتهم المنزلية.



وتقدم العديد من تطبيقات ومنصات الذكاء الاصطناعي أدوات لإدارة المنزل بكفاءة، فعلى سبيل المثال تساعد روبوتات الدردشة مثل "شات جي بي تي" و"Gemini" في إيجاد أفكار للوجبات والتخطيط للعطلات.

وإليك ثلاثة استخدامات للذكاء الاصطناعي في إدارة شؤون المنزل ستساعدك على توفير الوقت وتقليل الضغط العصبي، بحسب تقرير لموقع "Mashable" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business":



1- إدارة وجدولة المواعيد

تعتبر عملية تخطيط المواعيد أمرًا ضروريًا لأي شخص بما في ذلك الآباء، خاصة مع كثرة المهام التي عليهم إنجازها.

تقدم تطبيقات مثل "Ohai" و"Maple" و"Jam" أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخطيط المواعيد، تهدف إلى تبسيط جدول المواعيد وضمان عدم إهمال أي موعد مهم.

وفي بعض الأحيان يمكنك إعادة توجيه رسائل بريد إلكتروني بها تاريخ محدد ومهام مرتبطة به إلى التطبيق، وسيعمل التطبيق بعدها على إضافتها تلقائيًا إلى جدول مواعيدك.



2- التخطيط للوجبات

في حين أنه لا يمكن الوثوق كليًا في الذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بوصفات الطعام، إلا أنه يمكن استخدامه في مهمات أخرى تساعد في تسهيل تحضير الوجبات.

ويمكن استخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المساعدة على إدارة قوائم التسوق، واختيار قائمة الطعام.

وعلى سبيل المثال يتيح دمج "شات جي بي تي" في متصفح "سيري" من شركة "أبل" في استخدامه للتخطيط للوجبات.

أيضًا لدى تطبيق "Notion" نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتخطيط للوجبات بإمكانها أخبارك ما يمكنك طهيه بالمكونات المتاحة لديك حاليًا، كما يمكنه تقديم عدة اقتراحات لاستخدام تلك المكونات.



3- المساعدة في توزيع ومتابعة المهام

تتضمن إدارة المنزل معرفة المهام الواجب إنجازها وكذلك من عليه إتمامها، وتتراوح تلك المهام من مواعيد الأطباء، إلى أوقات تسديد الفواتير وغيرها من الأمور.

وتُعتبر تطبيقات مثل " Ohai" و"Maple" و"Jam" مثالية في هذا الأمر وتجنب المستخدمين هذا العبء. وتتيح تلك التطبيقات للمستخدم وضع مواعيد نهائية عليه الالتزام بها، وتذكيرات تكون مربوطة بجدول مواعيد مشترك.

ورغم السهولة التي قد يضفيها استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المنزل، إلا أنه ينبغي الحذر وقراءة التفاصيل بأي من هذه التطبيقات بدقة للحفاظ على الخصوصية.

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