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بوتين: التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ 240 مليار دولار

12/19/2024 8:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بالعلاقات الروسية الصينية وبلوغها مستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 240 مليار دولار سنويا.
وقال بوتين خلال المؤتمر السنوي اليوم الخميس، إن "نحتفل في العام المقبل بمرور 75 عاما على إطلاق العلاقات الدبلوماسية مع الصين. في السنوات العشر الأخيرة وصلت العلاقات إلى مستوى تاريخي غير مسبوق. العلاقات مبنية على الثقة المتبادلة، وكل ما نقوم به يعبر عن الثقة المتبادلة الكاملة بين السياسات في الدولتين، ونعمل لمصلحة الشعبين".


وأضاف: "هناك الكثير من الفعاليات مثل "عام الشباب" و"عام الثقافة"، من أهم الجوانب التعاون الإقليمي حيث يتعاون رؤساء الكيانات الفيدرالية يتعاونون بشكل مباشر مع نظرائهم في الصين".


وأشار الرئيس الروسي إل أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 240 مليار دولار، كما روسيا والصين تتعاون في المجالات الاستثمارية والإنسانية.


وفي الأشهر العشرة الأولى من 2024، سجل التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفاعا جديدا بواقع 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وتربط موسكو وبكين علاقات استراتيجية، حيث يعمل البلدان على تعزيزها في جميع المجالات وخاصة في الطاقة والتجارة، ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة الثنائية بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.

RT

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