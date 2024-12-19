رئيس سلطة المياه يبحث مع السفير الأردني التعاون بين البلدين والوضع المائي في فلسطين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - بحث رئيس سلطة المياه زياد الميمي، مع السفير الأردني لدى دولة فلسطين عصام البدور، أهم المستجدات المتعلقة بالوضع المائي الفلسطيني ومجالات التعاون بين البلدين.

وأطلع الميمي، السفير الأردني خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، بمدينة رام الله، على أهم القضايا التي تسعى سلطة المياه إلى العمل عليها للحد من النقص المائي الذي تعانيه المحافظات الفلسطينية ولا سيما الجنوبية منها.

كما أكد، أهمية التعاون البنّاء مع الأردن الذي يأتي في إطار تطوير القدرات الفنية والمؤسساتية في العديد من الجوانب لمواكبة التحديات المستقبلية.

من جانبه، شدد البدور، على عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية، وعلى أهمية العمل المشترك في تعزيز التعاون في اتفاقية التعاون القائمة بين البلدين، مشيداً في الوقت ذاته بجهود سلطة المياه التي تسعى جاهدة إلى تحسين كفاءة قطاع المياه الفلسطيني ورفعها، على الرغم من التحديات المحيطة به.