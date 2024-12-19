رئيس سلطة المياه يبحث مع السفير الأردني التعاون بين البلدين والوضع المائي في فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - بحث رئيس سلطة المياه زياد الميمي، مع السفير الأردني لدى دولة فلسطين عصام البدور، أهم المستجدات المتعلقة بالوضع المائي الفلسطيني ومجالات التعاون بين البلدين.
وأطلع الميمي، السفير الأردني خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، بمدينة رام الله، على أهم القضايا التي تسعى سلطة المياه إلى العمل عليها للحد من النقص المائي الذي تعانيه المحافظات الفلسطينية ولا سيما الجنوبية منها.
كما أكد، أهمية التعاون البنّاء مع الأردن الذي يأتي في إطار تطوير القدرات الفنية والمؤسساتية في العديد من الجوانب لمواكبة التحديات المستقبلية.
من جانبه، شدد البدور، على عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية، وعلى أهمية العمل المشترك في تعزيز التعاون في اتفاقية التعاون القائمة بين البلدين، مشيداً في الوقت ذاته بجهود سلطة المياه التي تسعى جاهدة إلى تحسين كفاءة قطاع المياه الفلسطيني ورفعها، على الرغم من التحديات المحيطة به.
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