مركزية فتح: نجدد ثقتنا بأجهزة أمن سلطتنا الوطنية ونقف معها في المهمات الوطنية التي تقوم بها

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - جددّت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"
باسم قادة وكوادر وأبناء حركة "فتح" ثقتها بأجهزة أمن سلطتنا الوطنية، وأنها تقف معها في المهمات الوطنية التي تقوم بها.
وناشدت مركزية "فتح" في بيان صدر اليوم الخميس، فصائل العمل الوطني، وفي مقدمتها فصائل منظمة التحرير القيام بواجبها الوطني في حماية مشروعنا، والإنجازات الني بناها أبناء شعبنا وسلطته الوطنية بعرق جبينهم، وبأموال قوت أولادهم.
وحيت قادة وكوادر أجهزة أمن السلطة الوطنية الذين تحملوا وما زالوا يتحملون العبء الأكبر للمحافظة على المكتسبات التي حققها شعبنا، وأولها المؤسسات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية وغيرها.
ووجهت مركزية "فتح" كلمة لأبناء شعبنا العظيم بقواه الوطنية كافة، قائلة: في الوقت الذي يواجه فيه شعبنا المجازر الوحشية من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والاجتياحات اليومية للقدس عاصمة دولتنا، ومسجدها الأقصى، ومقدساتها الإسلامية، والمسيحية، وللضفة الغربية، والأغوار، وكافة مدنها، وقراها، ومخيماتها، من قبل جيش الاحتلال
ومستعمريه، والاستيلاء على أراضي أبناء شعبنا على طريق ضم الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي، كما طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، وتصفية قضيتنا الوطنية وحسم الصراع لصالح العدو الإسرائيلي، كذلك استمرار الأعمال العدوانية للاحتلال للبنان وسوريا الشقيقتين، كل ذلك يتطلب أولا من أبناء شعبنا وفصائله ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كافة، التحلي باليقظة وتعبئة قواها بأقصى درجة لمواجهة تلك المخاطر التي تهددنا وتهدد مستقبلنا جميعا، خاصة في ظل محاولات أعداء شعبنا بمختلف ألوانهم وانتماءاتهم إثارة الفوضى وإبعاد أنظارنا عن مواجهة المخاطر التي تتربص بقضيتنا ومستقبلنا.
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