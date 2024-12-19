مركزية فتح: نجدد ثقتنا بأجهزة أمن سلطتنا الوطنية ونقف معها في المهمات الوطنية التي تقوم بها

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - جددّت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"باسم قادة وكوادر وأبناء حركة "فتح" ثقتها بأجهزة أمن سلطتنا الوطنية، وأنها تقف معها في المهمات الوطنية التي تقوم بها.

وناشدت مركزية "فتح" في بيان صدر اليوم الخميس، فصائل العمل الوطني، وفي مقدمتها فصائل منظمة التحرير القيام بواجبها الوطني في حماية مشروعنا، والإنجازات الني بناها أبناء شعبنا وسلطته الوطنية بعرق جبينهم، وبأموال قوت أولادهم.

وحيت قادة وكوادر أجهزة أمن السلطة الوطنية الذين تحملوا وما زالوا يتحملون العبء الأكبر للمحافظة على المكتسبات التي حققها شعبنا، وأولها المؤسسات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية وغيرها.

ووجهت مركزية "فتح" كلمة لأبناء شعبنا العظيم بقواه الوطنية كافة، قائلة: في الوقت الذي يواجه فيه شعبنا المجازر الوحشية من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والاجتياحات اليومية للقدس عاصمة دولتنا، ومسجدها الأقصى، ومقدساتها الإسلامية، والمسيحية، وللضفة الغربية، والأغوار، وكافة مدنها، وقراها، ومخيماتها، من قبل جيش الاحتلال

ومستعمريه، والاستيلاء على أراضي أبناء شعبنا على طريق ضم الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي، كما طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، وتصفية قضيتنا الوطنية وحسم الصراع لصالح العدو الإسرائيلي، كذلك استمرار الأعمال العدوانية للاحتلال للبنان وسوريا الشقيقتين، كل ذلك يتطلب أولا من أبناء شعبنا وفصائله ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كافة، التحلي باليقظة وتعبئة قواها بأقصى درجة لمواجهة تلك المخاطر التي تهددنا وتهدد مستقبلنا جميعا، خاصة في ظل محاولات أعداء شعبنا بمختلف ألوانهم وانتماءاتهم إثارة الفوضى وإبعاد أنظارنا عن مواجهة المخاطر التي تتربص بقضيتنا ومستقبلنا.