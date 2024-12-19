الأسرى تنشر ردودا تلقّتها بشأن معتقلي غزة في معسكرات الاحتلال وسجونه

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - نشرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، ردودا تلقتها بشأن معتقلي غزة، إذ إن جزءا من هذه الردود تبين مكان احتجاز المعتقل، وجزءا آخر لا توجد معلومات، بحسب مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، أن هذه الردود جزء من مئات الردود التي حصلت عليها المؤسسات المختصة منذ أن أتيحت لها الآلية لمعرفة مصير معتقلي غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته، مع الإشارة إلى أن المئات من لا يزالون رهن الإخفاء القسري.

ولفت البيان، إلى أن جيش الاحتلال تعمد في كثير من الحالات إعطاء ردود مختلفة عن نفس المعتقل.

وأكدت المؤسستان، لعائلات المعتقلين أن هذه الردود مصدرها هو جيش الاحتلال، مع العلم أن المؤسسات المختصة تتبع آلية تحويل الأسماء التي تكون هناك إجابة عن مكان احتجازها، من خلال الطواقم القانونية لإجراء زيارات، وذلك رغم التعقيدات الكبيرة التي تواجه متابعة معتقلي غزة، وجزء منها إتمام زيارات لهم.

وأشارا إلى أن الاحتلال أدخل تعديلات جديدة على ما يسمى بالقانون (المقاتل غير الشرعي)، منها ما يتعلق بمنع لقاء المحامي من مدة تصل إلى 21 يوماً من تاريخ الاعتقال، مع إمكانية تمديدها إلى 45 يوماً، وحتى 75 يوماً في حالات استثنائية بحسب تعبيرهم.

يذكر، أن آخر معطى عن معتقلي غزة أفصحت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر، وكان أن عددهم (1772)، وهم ممن تصنفهم إدارة السجون (بالمقاتلين غير الشرعيين).

يشار إلى أن شهادات معتقلي غزة وإفاداتهم عن تجربة اعتقالهم بعد الحرب تبقى هي الأقسى والأصعب، لما حملته من سياسات وجرائم مروعة مورست بحقهم، وقد شكل معسكر (سديه تيمان) العنوان الأبرز لجرائم التعذيب

وفيما يلي مرفق القائمة:

1.



محمود ياسر ملكة/ محتجز في سجن النقب

2.



أنس نائل إسماعيل ذيب/ محتجز في سجن النقب

3.



علي راجح هليل أبو ستة/لا يوجد معلومات

4.



مؤمن محمود محمد أبو جزر/لا يوجد معلومات

5.



كريم عبد الحميد احمد حمد/ لا يوجد معلومات

6.



خميس ناصر عيسى أبو سيدو/ لا يوجد معلومات

7.



أحمد عبد الفتاح احمد جبري/محتجز في سجن عوفر

8.



وائل طلال السيد إبراهيم /محتجز في معسكر سديه تيمان

9.



علاء عارف ابراهيم سرحي /لا يوجد معلومات

10.

اسماعيل ابو نومر/ محتجز في سجن النقب

11.



أحمد عبد القادر طبيل/ محتجز في سديه تيمان

12.



يوسف صالح يوسف أبو سعلة /محتجز في سديه تيمان

13.



عبد القادر بهجت عليان/ محتجز في سديه تيمان

14.



محمد رائد رجب أبو نصر/ لا توجد معلومات

15.



جابر أنور جابر عبيد/ محتجز في عوفر

16.



يونس حامد يونس حمدونة/ محتجز في سجن نفحة

17.



محمد عطا الله حكمت جنيد/ محتجز في النقب

18.



هاني محمد عطا لافي/ لا يوجد معلومات

19.



ظافر محمد عطا لافي/ لا يوجد معلومات

20.



سليمان عبد الباري محمود زمزم/ لا يوجد معلومات

21.



علي سليم أبو حجر/ لا يوجد معلومات

22.



خميس رمضان المتربيعي/ لا يوجد معلومات

23.



محمد ماهر زهدي أبو مطر/ محتجز في سديه تيمان

24.



لؤي نظمي صبح حمدان/ محتجز في النقب

25.



خالد حسن خليل والي/ محتجز في عيادة سجن الرملة

26.



بهاء سهيل عبد الفتاح مدهون/ لا يوجد معلومات

27.



أيمن عبد الحليم عبد الفتاح مدهون/ لا يوجد معلومات

28.



عطا محمد عطا مدهون /لا يوجد معلومات



29.



عدي رضوان إبراهيم / محتجز في سجن النقب

30.



أشرف محمد محمود النجار/ محتجز في سجن النقب

31.



يونس علي محمد عسلية محتجز /في سجن عوفر

32.



محمد صالح محمد المبحوح/ لا توجد معلومات

33.



محمود أنور أحمد أبو شاويش/ لا توجد معلومات

34.



أنور رسمي عبد القادر كتكت/ محتجز في سجن النقب

35.



عطية وائل عطية أبو لافي/ لا يوجد معلومات

36.



أحمد جهاد محمد عبد البني/ محتجز في سجن النقب

37.



محمد أدهم نايف حجي/ محتجز في سجن النقب

38.



إسماعيل أحمد خليل الكحلوت/ محتجز في سجن النقب

39.



شوقي عدنان فوزي النديم/ محتجز في سجن عوفر

40.



محمد كمال عبد الغني قديح /محتجز في سجن النقب

41.



إبراهيم خليل شحدة أو حسني/ محتجز في سجن النقب

42.



ماهر عصام فهمي وشاح /محتجز في سجن النقب

43.



محمد رياض عوض مسمار/ محتجز في سجن عوفر

44.



عبد السلام باسم عرابي حرازين /محتجز في سجن نفحة

45.



ليث طارق عيسى أبو طه/ محتجز في سجن عوفر

46.



اسامة علي السيد محتجز في سجن النقب

47.



مصطفى محمد دهمان هوية موجود بسديه تيمان

48.



اسلام دحنون محتجز في سجن النقب

49.



ليث فادي خضر نواجعة

/ لا توجد معلومات

50.



محمد عبد الكريم شنا / محتجز في سجن النقب

51.



حمودة محمد شلدان عبد العال/ محتجز في سجن عوفر

52.



عماد زكريا افرنجي/ محتجز في سجن عوفر

53.خالد محمد صالح مبحوح/ محتجز في معسكر سديه تيمان