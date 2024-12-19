بني مصطفى: 30 ألف أسرة تنتظر المعونة

MENAFN - Khaberni) خبرني - ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات، الخميس، موازنة وزارة التنمية الاجتماعية والوحدات الحكومية التابعة لها.





وأشارت التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إلى موازنة الوزارة بما في ذلك المخصصات النقدية والتشغيلية والرأسمالية وبرامج الدعم الاجتماعي، وكذلك برامج صندوق المعونة الوطنية لعام 2024 والبرامج المختلفة.





كما أشارت الى أهم التحديات التي يواجهها الصندوق، المتمثلة بوجود 30 ألف أسرة على قوائم الانتظار للحصول على المعونة، مؤكدة أن هذه الأسر ستحصل على الدعم خلال العامين 2025 و2026، مع تحديد مخصصات لتغطية 15 ألف أسرة إضافية في عام 2025.





وأكدت، أن الوزارة تستهدف توسيع برامج الدعم الاجتماعي والمساعدات الطارئة للأسر الأكثر احتياجا عبر برنامج الدعم النقدي الموحد الذي يواصل تحديث معاييره شهريا بناء على 57 مؤشرا من خلال التعاون مع 40 جهة ومؤسسة وطنية.





وأشارت إلى مخصصات لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، وتوسيع نطاق برامج التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تعاني من الظروف الاستثنائية، والتركيز على برامج المساعدات الطارئة للأسر في حالات الطوارئ مثل المرض أو الأزمات.





وأوضحت الجهود التي تبذلها الوزارة في توظيف الكوادر البشرية المدربة، حيث تم تضمين 7% من العمالة المحلية في برنامج التشغيل الوطني، بهدف تمكين أبناء وبنات الأسر المنتفعة من برامج المعونة من خلال منحهم الفرص للعمل وزيادة دخلهم، وتوفير فرص تدريبية للشباب والنساء في المناطق النائية.





وأكدت الوزيرة أن التقارير أظهرت أن بعض المناطق مثل الطفيلة ومعان والمفرق من بين المدن الأكثر فقرا في المملكة، مبينة أن نتائج برنامج التشغيل الوطني ساهمت في إخراج 399 أسرة من قوائم المعونة الوطنية بعد أن تحسن دخلها بينما استمرت 370 أسرة في البرنامج.





وأوضحت أن عدد المسفيدين من صندوق المعونة الوطنية وصل إلى 235 ألف عائلة بواقع مليون و100 ألف مواطن أردني وضمن عدة برامج.





وأضافت بني مصطفى أن الوزارة تسعى لضبط جمع التبرعات والتأكد من الحالات ووصول التبرعات لمستحقيها، مشيرة إلى أن تبرعات المجموعة إلى غزة وصلت إلى مستحقيها، مبينة أن الوزارة اكتشفت عشرات آلاف الدنانير جمعت بحملات تبرع إلكترونية غير مرخصة وأحيلت للقضاء.





ولفتت النظر إلى أهمية التوسع في البرامج التنموية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة بعيدا عن الاعتماد على الدعم النقدي فقط.





وأكد السليحات بحضور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، وأمين عام سجل الجمعيات في الوزارة، ومدير عام الموازنة مجدي الشريقي، أهمية تحديد أولويات الإنفاق الحكومي للعام المقبل بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين.





وأشار الى ضرورة تركيز الموازنة على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ برامج الدعم الحكومية لضمان استفادة المواطنين مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة وتركيز موازنة 2025 على الفئات الأكثر احتياجا.





وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدور مهم بالرعاية والحماية الاجتماعية بعدالة، مؤكدا أن مستوى الرعاية الاجتماعية لا تعكسها أرقام الموازنة وإنما الأداء.





من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية أن تركز موازنة 2025 بشكل أكبر على الأسر الفقيرة والمحتاجة، داعين إلى توفير حلول اقتصادية مستدامة لتحسين الوضع المالي لهذه الأسر.





وناقشوا سبل تطوير آليات توزيع المساعدات الحكومية وتنفيذ البرامج الاجتماعية بكفاءة وفعالية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وشددوا على ضرورة مراقبة كفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية وحماية الموارد المالية المخصصة لبرامج المعونة الوطنية لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر الأردنية.