حرق وتعذيب حتى الموت.. أم تقتل طفلتها بمساعدة زوجها لسبب لا يصدق

MENAFN - Khaberni) خبرني - في واقعة عنف أسري بشعة، قامت سيدة مصرية وزوجها بضرب وتعذيب نجلتها الطفلة حتى فارقت الحياة وإلقاء جثمانها في صندوق القمامة، لسبب لا يصدق.





وفي التفاصيل، عثر أهالي منطقة كعبيش بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزةـ بالعثور على جثمان طفلة بكامل ملابسها داخل صندوق القمامة، وقاموا بإبلاغ السلطات، وبانتقال رجال الأمن إلى محل البلاغ عثر على جثمان الطفلة وتبين وجود آثار تعذيب وكدمات على جسدها الصغير.





ضرب وحرق وتعذيب..لـ"التأديب"

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة توصلت السلطات إلى أن الأم وزوجها وراء ارتكاب الجريمة، حيث تم إلقاء القبض عليهما.





واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، وقال الزوج إنه تزوج والدة الطفلة واكتشف أن ابنتها مصابة بمرض التبول اللاإرادي، وأنه كان يقوم بضرب الطفلة بشكل دائم لتأديبها وإنهائها عن التبول بهذا الشكل، وأن والدة الطفلة كانت تعاونه في ذلك.





كما اعترف المتهم أنه كان يقوم بحرق جسد الطفلة باستخدام ملعقة ساخنة رغبة منه في تأديبها، كما اعترفت الأم أنها كانت تضرب طفلتها لدى تبولها على ملابسها وتقوم بعضها وضربها باستخدام عصا خشبية، وأنه يوم الواقعة تكرر الأمر إلا أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة من شدة الضرب والتعذيب، ما دفعهما إلى إلقاء جثمانها بصندوق قمامة بمنطقة بعيدة عن المنزل لإبعاد الشبهة عنهما.





إلى ذلك، أمرت السلطات بنقل جثمان الصغيرة إلى المشرحة، وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.