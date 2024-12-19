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اشتية يدعو اليابان إلى تعزيز دورها في الشرق الأوسط والاعتراف بدولة فلسطين

12/19/2024 7:08:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوكيو / PNN - دعا عضو اللجنة المركزية لحرة "فتح" محمد اشتية، اليابان إلى تعزيز دورها في الشرق الأوسط والاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع عدد من أعضاء البرلمان الياباني والمسؤولين، إذ بحث معهم مستجدات الوضع الراهن في فلسطين، خاصة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما نتج عنه من كارثة إنسانية خطيرة.

بدوره، أكد عضو البرلمان عن الحزب الحاكم ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفلسطينية-اليابانية يامادا كينجي، التزام بلاده بدعم وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لشعبنا، بالإضافة إلى دعمها لحل الدولتين كمسار أساسي لتحقيق السلام.

وأشار إلى أن اليابان تسعى إلى تعزيز التعاون مع فلسطين من خلال مشاريع تنموية وإنسانية، لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكة الثنائية في دعم شعبنا وتخفيف معاناته.

كما عبر وزير الخارجية ووزير الدفاع السابق وعضو البرلمان الياباني كونو تارو، عن تعاطفه العميق مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها.

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