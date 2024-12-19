اشتية يدعو اليابان إلى تعزيز دورها في الشرق الأوسط والاعتراف بدولة فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوكيو / PNN - دعا عضو اللجنة المركزية لحرة "فتح" محمد اشتية، اليابان إلى تعزيز دورها في الشرق الأوسط والاعتراف بدولة فلسطين.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع عدد من أعضاء البرلمان الياباني والمسؤولين، إذ بحث معهم مستجدات الوضع الراهن في فلسطين، خاصة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما نتج عنه من كارثة إنسانية خطيرة.
بدوره، أكد عضو البرلمان عن الحزب الحاكم ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفلسطينية-اليابانية يامادا كينجي، التزام بلاده بدعم وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لشعبنا، بالإضافة إلى دعمها لحل الدولتين كمسار أساسي لتحقيق السلام.
وأشار إلى أن اليابان تسعى إلى تعزيز التعاون مع فلسطين من خلال مشاريع تنموية وإنسانية، لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكة الثنائية في دعم شعبنا وتخفيف معاناته.
كما عبر وزير الخارجية ووزير الدفاع السابق وعضو البرلمان الياباني كونو تارو، عن تعاطفه العميق مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها.
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