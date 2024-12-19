مصادر طبية: الاحتلال يمنع دخول أي وفود طبية أو مستلزمات إلى مستشفى كمال عدوان

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - أفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع حتى اللحظة دخول أي وفود طبية أو إمدادات ومستلزمات إلى مستشفى
الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأشارت المصادر، إلى أن المستشفى يعاني نقصا في المياه والأكسجين والكهرباء، كما يواصل الاحتلال إلقاء القنابل على المستشفى، إذ يُسمع دوي الانفجارات في ساحاته وعند البوابات، ومنذ ليلة أمس، وقعت العديد من الانفجارات وتدمير المباني القريبة، مع تطاير الشظايا باتجاه المستشفى.
وأكدت المصادر، أن المستشفى بحاجة ماسة إلى إصلاحات تتعلق بإمدادات المياه والأكسجين، إلا أن الاحتلال ما زال يمنع دخول أي موارد ضرورية لدعم النظام الصحي.
وأشارت إلى أن المستشفى يفتقر إلى التخصصات اللازمة لعلاج معظم الإصابات التي وصلت إلى 85 من بينها 10 حالات بحاجة إلى تدخلات جراحية عاجلة.
وتابعت: حدة العناية المركزة في المستشفى، التي تضررت بشدة إثر حريق اندلع فيها قبل يومين بسبب القصف المباشر، خضعت لبعض الإصلاحات، ومع ذلك، لا تزال هناك مشكلة في الشبكة الكهربائية، وبحاجة إلى إمدادات إضافية لاستعادة القسم، لأنه الوحيد الذي يقدم خدمات العناية المركزة للأطفال والبالغين في شمال غزة.
وناشدت المصادر الطبية، المجتمع الدولي فتح ممر إنساني والسماح بدخول الإمدادات الطبية والمعدات والإسعافات، وتوفير حماية دولية للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة.
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