مصادر طبية: الاحتلال يمنع دخول أي وفود طبية أو مستلزمات إلى مستشفى كمال عدوان

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع حتى اللحظة دخول أي وفود طبية أو إمدادات ومستلزمات إلى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى أن المستشفى يعاني نقصا في المياه والأكسجين والكهرباء، كما يواصل الاحتلال إلقاء القنابل على المستشفى، إذ يُسمع دوي الانفجارات في ساحاته وعند البوابات، ومنذ ليلة أمس، وقعت العديد من الانفجارات وتدمير المباني القريبة، مع تطاير الشظايا باتجاه المستشفى.

وأكدت المصادر، أن المستشفى بحاجة ماسة إلى إصلاحات تتعلق بإمدادات المياه والأكسجين، إلا أن الاحتلال ما زال يمنع دخول أي موارد ضرورية لدعم النظام الصحي.

وأشارت إلى أن المستشفى يفتقر إلى التخصصات اللازمة لعلاج معظم الإصابات التي وصلت إلى 85 من بينها 10 حالات بحاجة إلى تدخلات جراحية عاجلة.

وتابعت: حدة العناية المركزة في المستشفى، التي تضررت بشدة إثر حريق اندلع فيها قبل يومين بسبب القصف المباشر، خضعت لبعض الإصلاحات، ومع ذلك، لا تزال هناك مشكلة في الشبكة الكهربائية، وبحاجة إلى إمدادات إضافية لاستعادة القسم، لأنه الوحيد الذي يقدم خدمات العناية المركزة للأطفال والبالغين في شمال غزة.

وناشدت المصادر الطبية، المجتمع الدولي فتح ممر إنساني والسماح بدخول الإمدادات الطبية والمعدات والإسعافات، وتوفير حماية دولية للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة.