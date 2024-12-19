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4 شهداء و3 إصابات بجروح خطيرة في قصف الاحتلال مركبة بمخيم طولكرم

12/19/2024 7:08:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / PNN - استشهد 4 مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة وسط مخيم طولكرم.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن الاحتلال قصف مركبة في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 مواطنين آخرين بجروح خطيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، اشتعال النيران بالكامل في المركبة.

يتبع...

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