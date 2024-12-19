4 شهداء و3 إصابات بجروح خطيرة في قصف الاحتلال مركبة بمخيم طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - استشهد 4 مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، اليوم الخميس، في قصف طيران
الاحتلال الإسرائيلي مركبة وسط مخيم طولكرم.
وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن الاحتلال قصف مركبة في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 مواطنين آخرين بجروح خطيرة.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور، اشتعال النيران بالكامل في المركبة.
يتبع...
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