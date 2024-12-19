شؤون المرأة تتراس الاجتماع الأول للجنة الوطنية التحضيرية لإعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - ترأست شؤون المرأة منى الخليلي اليوم، في مقر الوزارة، الاجتماع الأول للجنة الوطنية التحضيرية لتنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026 التي تتولى تخطيط وإدارة ومتابعة تنفيذ المهام والفعاليات خلال العام.

وأشارت الخليلي إلى أن هذا الحدث النوعي والاستراتيجي استناداً لمضامينه ومساحات العمل المشترك في السياق العربي والإسلامي، يعد فرصة تاريخية لدولة فلسطين التي تترأس أيضاً، ممثلة بوزارة شؤون المرأة، الدورة 44 للجنة المرأة في الجامعة العربية في 2025، لتمثيل صوت المرأة الفلسطينية والعربية في المحافل العربية والإقليمية والدولية، ولتسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال وإبراز دورها المحوري في الصمود والنضال.

كما أكدت الخليلي أن ترأس لجنة المرأة يمثل منصة مهمة لتعزيز جهود الضغط والمناصرة الدولية وتسريع الخطى نحو تحقيق العدالة والمساواة للنساء في فلسطين والعالم العربي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

وأطلعت الخليلي أعضاء اللجنة الوطنية التحضيرية على الفعاليات والأنشطة الأولية المقترحة خلال 2025 والتي ستنفذ بالتنسيق مع مندوبية فلسطين في جامعة الدول العربية والمؤسسات الحكومية والمجمع المدني والقطاع الخاص والاتحادات والنقابات المهنية ذات الصلة، وتم نقاش المواد الاعلامية والموارد المطلوبة لبناء الإطار التنفيذي لبرنامج الفعاليات والأنشطة المزمع عقدها على المستويين المحلي والعربي في 2025.



جدير بالذكر أن تشكيل اللجنة الوطنية التحضيرية جاء بناء على مرسوم رئاسي رقم (8) لسنة 2024 صدر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حيث ترأس وزارة شؤون المرأة اللجنة، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وستعمل اللجنة عن كثب مع كافة الشركاء بما يرتقي بمستوى هذا الحدث.