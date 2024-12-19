شؤون المرأة تتراس الاجتماع الأول للجنة الوطنية التحضيرية لإعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - ترأست وزيرة
شؤون المرأة منى الخليلي اليوم، في مقر الوزارة، الاجتماع الأول للجنة الوطنية التحضيرية لتنفيذ إعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026 التي تتولى تخطيط وإدارة ومتابعة تنفيذ المهام والفعاليات خلال العام.
وأشارت الخليلي إلى أن هذا الحدث النوعي والاستراتيجي استناداً لمضامينه ومساحات العمل المشترك في السياق العربي والإسلامي، يعد فرصة تاريخية لدولة فلسطين التي تترأس أيضاً، ممثلة بوزارة شؤون المرأة، الدورة 44 للجنة المرأة في الجامعة العربية في 2025، لتمثيل صوت المرأة الفلسطينية والعربية في المحافل العربية والإقليمية والدولية، ولتسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال وإبراز دورها المحوري في الصمود والنضال.
كما أكدت الخليلي أن ترأس لجنة المرأة يمثل منصة مهمة لتعزيز جهود الضغط والمناصرة الدولية وتسريع الخطى نحو تحقيق العدالة والمساواة للنساء في فلسطين والعالم العربي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.
وأطلعت الخليلي أعضاء اللجنة الوطنية التحضيرية على الفعاليات والأنشطة الأولية المقترحة خلال 2025 والتي ستنفذ بالتنسيق مع مندوبية فلسطين في جامعة الدول العربية والمؤسسات الحكومية والمجمع المدني والقطاع الخاص والاتحادات والنقابات المهنية ذات الصلة، وتم نقاش المواد الاعلامية والموارد المطلوبة لبناء الإطار التنفيذي لبرنامج الفعاليات والأنشطة المزمع عقدها على المستويين المحلي والعربي في 2025.
جدير بالذكر أن تشكيل اللجنة الوطنية التحضيرية جاء بناء على مرسوم رئاسي رقم (8) لسنة 2024 صدر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حيث ترأس وزارة شؤون المرأة اللجنة، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وستعمل اللجنة عن كثب مع كافة الشركاء بما يرتقي بمستوى هذا الحدث.
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