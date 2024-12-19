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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

12/19/2024 7:08:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN – اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 257 مستعمرا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

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