مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
التاريخ
12/19/2024 7:08:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN – اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن 257 مستعمرا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.
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