الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من قرية بير الباشا جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، أسيرين محررين من قرية بير الباشا جنوب جنين.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين سامي محمد غوادرة، وتامر غوادرة، وذلك بمداهمة منزليهما.
وأشار سمور إلى أن المعتقل سامي هو نجل الأسير محمد غوادرة وشقيق الأسيرين شادي المحكوم مدى الحياة، وبدر موقوف.
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