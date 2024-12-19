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الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من قرية بير الباشا جنوب جنين

12/19/2024 7:08:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، أسيرين محررين من قرية بير الباشا جنوب جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين سامي محمد غوادرة، وتامر غوادرة، وذلك بمداهمة منزليهما.

وأشار سمور إلى أن المعتقل سامي هو نجل الأسير محمد غوادرة وشقيق الأسيرين شادي المحكوم مدى الحياة، وبدر موقوف.

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