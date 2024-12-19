الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.
وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على سمو الشيخ مشعل بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
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