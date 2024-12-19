الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة عبرت أراضي قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة عبرت أراضي قطاع غزة
التاريخ
12/19/2024 7:08:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "طائرة مسيرة سقطت في إحدى مستوطنات غلاف غزة بعد فشل الدفاعات الجوية في التصدي لها".
وكالات
MENAFN19122024000208011052ID1109011681
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.