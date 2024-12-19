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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيرة عبرت أراضي قطاع غزة

12/19/2024 7:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "طائرة مسيرة سقطت في إحدى مستوطنات غلاف غزة بعد فشل الدفاعات الجوية في التصدي لها".
وكالات









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