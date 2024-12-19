ما هي مستحضرات نفخ الشفاه؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد عالم التجميل في الآونة الأخيرة رواجاً كبيراً لمستحضرات نفخ الشفاه، فما هي هذه المستحضرات؟للإحابة عن هذا السؤال، أوضحت مجلة "أوكو تست" الألمانية أن مستحضرات نفخ الشفاه هي مستحضرات تعمل - كما يتضح من اسمها – على نفخ الشفاه لفترة وجيزة، وذلك للحصول على شفاه ممتلئة مفعمة بالأنوثة والإثارة من دون الحاجة إلى الحقن .



وأضافت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن مستحضرات نفخ الشفاه تعتمد على مواد تساعد على نفخ الشفاه مثل الفلفل الحار أو المنثول أو حمض الهيالورونيك، مشيرة إلى أن المستحضرات تحقق بالفعل تأثيرها المرجو وتعمل على نفخ الشفاه لفترة قصيرة.

مواد ضارة بالصحة

ومن ناحية أخرى، حذرت "أوكو تست" من احتواء بعض مستحضرات نفخ الشفاه على مواد ضارة بالصحة مثل ثاني أكسيد التيتانيوم، الذي يتسبب في حدوث تغيرات على المادة الوراثية.



كما تحتوي بعض المستحضرات على "الهيدروكربونات البترولية المشبعة" والتي يمكن أن تتراكم في الجسم، غير أن العواقب الصحية لذلك لم يتم توضيحها بشكل قاطع.

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