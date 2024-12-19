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الملك ينعم على هاني حبيبة صاحب العلامة التجارية حبيبة بميدالية اليوبيل الفضي

12/19/2024 7:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، بميدالية اليوبيل الفضي على هاني حبيبة صاحب العلامة التجارية "حبيبة".
وجاء هذا التكريم الملكي للشركة خلال لقاء جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة العاصمة وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية، في الديوان الملكي الهاشمي.
وتعتبر حلويات حبيبة التي تأسست عام 1951 الأشهر والأعرق في المملكة بصناعة الحلويات الشرقية والغربية وخاصة الكنافة.
ولدى حلويات حبيبة 6 فروع وهي:
1- وسط البلد - دخلة البنك العربي
2- وسط البلد - شارع الملك حسين
3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة
5- السعودية - الرياض / السليمانية
6- السعودية - الرياض / قرطبة








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