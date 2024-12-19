قناع ورق الأرز.. ترند جديد للباحثات عن بشرة 'مخملية'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- العناية بالبشرة باستخدام قناع ورق الأرز... صيحة جديدة تشهد رواجاً كبيراً بين المؤثرات الشهيرات عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الأخيرة، وذلك باعتبارها بديلاً رخيصاً وطبيعياً مقارنة بمنتجات البشرة باهظة الثمن التي تباع في الأسواق.ومن بين المؤثرات التي تنشر مقاطع فيديو تعليمية حول خطوات تطبيق هذا القناع الطبيعي، كانت الخبيرة الكورية وصاحبة حساب "ميلكي ديو" على تيك توك.

وذكرت في فيديو أنها تضع ورق الأزر الشفاف كقناع يساعد في الحفاظ على نضارة بشرتها ويقلل الزيوت. وشرحت تفاصيل الخطوات لتطبيق هذا القناع على الوجه، حيث تضع في البداية لفافة من ورق الأرز في الماء حتى تصبح طرية.



في المرحلة الثانية، تقطع القناع لأجزاء تتناسب مع شكل العينين والأنف، ثم توزع لفائف ورق الأرز المقطعة على وجهها. وفي المرحلة الأخيرة، يترك على البشرة مدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، لأنه بعد هذه الفترة تشعر البشرة بالرطوبة، وتخرج زوائدها الزيتية.



وأكدت المؤثرة المقيمة في مدينة نيويورك، أن هذا القناع ساعدها على التخلص من البقع الداكنة والتخفيف من حب الشباب.

ردود أفعال متباينة

رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أبرز ردود الأفعال على الفيديو، حيث تراوحت بين المتحمس لتجربتها وبين رافض لهذه الطريقة التي قد تعرّض البشرة للتحسّس.



ومن بين معتنقي هذا الاتجاه، معلقة شاركت تجربتها الشخصية مع قناع الأرز على مدار السنوات الأربع الماضية، مؤكدة أن بشرتها أصبحت حالياً متوهجة ونضرة.



بالمقابل، حذر آخرون من خطورة اللحاق بهذه الصيحة الجمالية التي تفتقر للأسس الطبية، واعتبروا أنها قد تزيد من حب الشباب وتضاعف عيوب البشرة.

لن يحدث المعجزات

من جهته، علّق خبير التجميل الصحي المعتمد في لندن ستيفن همبل على الفيديو. وقال في تصريح نقلته الصحيفة البريطانية: " لا ضرر من وضع القناع لكنه لن يحدث المعجزات".



واعتبر أن مؤثرة تيك توك لم تبتكر أمراً حديثاً، بل هو موجود منذ سنوات، ويعتبر آمناً نسبياً، لكنه لا ينصح به، لأنه مجرّد ورق أرز ومياه.



وأرجع الفائدة التي طرأت على الجلد بعد استخدامها للقناع، يعود إلى التقشير الناتج عن إزالة ورق الأرز الذي التصق بالطبقة العليا من الجلد، وليس بسبب المكونات الموجودة في الأرز.



كما شدّد على أنه من الصعب إثبات ما زعمه فيديو آخر على تيك توك باسم "جايميز سكين"، ادّعى أن ورق الأرز مليء بمضادات الأكسدة، معرباً عن شكوكه بهذه المعلومات غير المستندة إلى أسس علمية وصحية.



يُذكر أن هذا الاتجاه من العناية بالبشرة يحظى أيضاً بانتشار واسع بين المؤثرات العربيات، من بينهم الأم نسرين شمس التي نشرت أيضاً فيديو مشابه لتلك الكورية، وتشرح من خلالها خطوات تطبيق قناع الأرز على بشرتها.

24



