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هروب الأسد .. صفقة مشبوهة مع إسرائيل مقابل تأمينه

12/19/2024 7:08:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أفادت تقارير صحفية بأن الرئيس السوري السابق بشار الأسد سلم معلومات عسكرية حساسة لإسرائيل مقابل تأمين هروبه إلى روسيا، وذلك في آخر خطوة له قبل انهيار نظامه في سوريا.
وبحسب الصحفي عبد القادر سيلفي من صحيفة "حرييت" التركية، فإن الأسد قدم لإسرائيل قائمة تحتوي على مواقع مستودعات الأسلحة والطائرات الحربية وأنظمة الصواريخ، على أن تضمن إسرائيل عدم استهدافه خلال مغادرته. وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
الصفقة المشبوهة بين الأسد وإسرائيل جاءت في وقت حساس، حيث بدأت إسرائيل في شن غارات جوية مكثفة على مواقع عسكرية سورية بعد سقوط الحكومة السورية.
ويعتقد البعض أن هذه الضربات تأتي كنتيجة مباشرة للمعلومات التي سلمها الأسد، والتي ساعدت إسرائيل في تحديد أهدافها.
يشار إلى أن الأسد، الذي كان في طريقه إلى السقوط بعد انهيار سلطته في البلاد، هرب في 8 ديسمبر 2024 على متن طائرة هليكوبتر إلى موسكو، حيث حصل على اللجوء السياسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت مصادر إن الطائرة التي كانت تحمل الأسد اختفت من رادارات الطيران، قبل أن تتأكد وجهتها إلى روسيا.
وفي بيان نشره من موسكو، ادعى الأسد أنه لم يكن أمامه خيار سوى الهروب بعد تعرض القاعدة الروسية في اللاذقية لهجوم بالطائرات المسيرة. وقال إن الهجوم أدى إلى انهيار آخر المواقع العسكرية السورية، مما جعل مغادرته أمراً حتمياً.
من جهة أخرى، وبعد الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المواقع العسكرية في سوريا، أعلن أحمد الشرع المعروف باسم "أبو محمد الجولاني"، الرئيس الجديد لسوريا، عن تراجع بلاده عن التصعيد ضد إسرائيل.
وأكد الجولاني أن الوضع العسكري في سوريا لا يسمح بمزيد من التصعيد، مشيراً إلى أن البلاد تعاني من إرهاق طويل بسبب سنوات الحرب والصراع.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الأسد قد وفر لإسرائيل معلومات حساسة ساعدتها في توجيه ضربات دقيقة للمواقع العسكرية السورية، تظل الأسئلة حول تفاصيل هذه الصفقة وكيفية تأثيرها على مستقبل المنطقة.
سكاي نيوز









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