MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد والتعليم الدكتور عزمي محافظة اعتزاز الوزارة بعلاقات الشراكة القائمة ما بين الوزارة وجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محافظة جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ، بحضور الإدارات المعنية بالوزارة؛ بهدف عرض أبرز مؤشّرات نتائج الدّورة الأولى لـ "جائزة الملكة رانيا العبدالله لرياض الأطفال المتميزة".



وجرى خلال اللقاء عرض أهم نتائج جائزة الملكة رانيا العبدالله لرياض الأطفال المتميّزة في دورتها الأولى، وبما يسهم في تطوير جهود دعم قطاع الطّفولة المبكّرة في وزارة التّربية والتعليم، وتعزيزه انسجامًا مع رؤية الوزارة وأهدافها الاستراتيجيّة، حيث قدّمت الجمعيّة، خلال اللقاء، ملخّصًا شاملًا لأبرز النّتائج والتّوصيات التي أعدّتها اللجنة المشكّلة من الوزارة بالتّعاون مع فريق الجمعيّة.



وتضمن اللقاء عرضًا للخطّة التّطويريّة، والتي ترجمت التّوصيات إلى أنشطة في الوزارة بالتّعاون مع إدارتي الإشراف والتّدريب، وإدارة التّعليم، حيث سيتمّ العمل عليها بالتّعاون مع وزارة التّربية والتّعليم؛ لدعم قطاع الطّفولة المبكّرة في الوزارة، وتسهيل عملية تنفيذ ومتابعة وتقييم رياض الأطفال، وتوعية المعنيّين في كيفيّة استثمار كافّة الموارد المتاحة؛ بهدف توفير بيئة ماديّة آمنة، ومطابقة لمواصفات رياض الأطفال، وتعزيز توعية المعنيين بأهميّة مرحلة الطفولة المبكّرة، وتمكينهم من إيجاد برامج تدريبيّة، تلائم احتياجاتهم، وتلائم مستجدّات هذه مرحلة.

ومن الجدير بالذّكر، أنّ جمعيّة الجائزة عملت، وبالتّعاون مع الإدارات المعنية، على وضع خطّة لاستثمار رياض الأطفال الفائزة في دورة عام 2023/2024، وعددها (3)، ومأسستها كمراكز خبرة، حيث تهدف هذه الخطّة إلى نقل التّجارب والممارسات الفضلى إلى رياض الأطفال الأخرى على مستوى المديريّة والإقليم، بما يسهم في رفع جودة التعليم، والخدمات المقدّمة في رياض الأطفال. ويتمّ متابعة الخطّة شهريًّا، وإشراك المعنيّين في الوزارة بالنّتائج.

