مالية النواب تناقش موازنة ديوان المحاسبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الخميس، موازنة ديوان المحاسبة لعام 2025، بحضور رئيس الديوان راضي الحمادين، وأمين عام الديوان أحمد السواعي، ومدير الموازنة العامة مجدي الشريقي.



وأكد السليحات، دعم إنجاز مهام الديوان وتنفيذ استراتيجيته الجديدة، داعيا إلى تزويد اللجنة بالبرنامج التنفيذي للديوان.



وبين أن موازنة ديوان المحاسبة قدرت بـ9.813 مليون دينار بزيادة قدرها 1.515 مليون دينار.



بدوره، عرض الحمادين، رؤية وأهداف الاستراتيجية التي بدأ الديوان في العمل بها والتي تم إعدادها بعد مشاورات مع مختلف المؤسسات الرسمية ذات الصلة، متضمنة تعزيز استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير موظفين مؤهلين وعلى كفاءة للقيام بالمهام الرقابية للوصول إلى مخرجات رقابية ذات جودة وأهمية نسبية عالية.



وقال إن الانتقال لتطبيق المعايير الرقابية العالمية تم وفق تصنيفات جديدة للمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان مع إطلاق نظام آلي متطور؛ بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة العطاءات والمشاريع الحكومية ضمن معايير واضحة تمكن الديوان من التدخل عند الحاجة.



من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بتكثيف الجهود لتعزيز الحوكمة والعدالة في المؤسسات التي تتعامل مع المال العام، وضرورة مناقشة أسس التصنيفات الجديدة لديوان المحاسبة والعودة إلى الرقابة المسبقة، مؤكدين أن غياب الرقابة يؤثر سلبًا على ثقة المواطن.



ودعوا إلى تعديل قانون ديوان المحاسبة ليتم إخضاع مؤسسات ووحدات حكومية مثل الاتحادات الرياضية والشركات الحكومية التي تساهم بها الحكومة بنسبة أقل من 50 بالمئة من رأسمالها والجمعيات العاملة في المجتمع المحلي، إلى رقابة الديوان، وتوضيح آليات توجيه المنح والمساعدات للمشاريع التنموية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وآليات صرف المكافآت في الوزارات.