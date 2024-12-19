5 أطعمة تقلل تأثير الشتاء على البشرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ربما يكون فصل الشتاء قاسياً بشكل خاص على البشرة، حيث يؤدي مزيج الطقس البارد والتدفئة المركزية في الداخل إلى الجفاف والتهيج.وبحسب موقع "سوري لايف"، من المعروف أن النظام الغذائي يؤثر على صحة بشرتنا، وهذا صحيح بشكل خاص، عندما يتعلق الأمر بمكافحة آثار الظروف الجوية القاسية.



تقول الدكتورة كايانا إماميان، طبيبة التجميل والمديرة الطبية لمجموعة إيست مديكال غروب: "خلال الأشهر الباردة يمكن أن يحدث النظام الغذائي الغني بالمغذيات فرقاً كبيراً".



وتتابع "هناك عدد قليل من الأطعمة القوية التي يمكن أن تحمي البشرة من الجفاف، وتعزز الترطيب، وتعزز توهجها المتألق، حتى في الأشهر الأكثر برودة".



الأفوكادو

وتوصي إماميان بالبدء بالأفوكادو للاستفادة من فوائده للبشرة، لأنه "غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في حبس الترطيب والحفاظ على مرونة الجلد، كما أنه مصدر رائع لفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة ويحمي من أضرار الجذور الحرة، ويدعم بشرة ناعمة ومتوهجة".

التوت

ويأتي التوت تالياً في قائمة إماميان "التوت مليء بفيتامين سي، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين"، كما أن "تناول التوت بانتظام يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والبهتان".

وتساعد الفوائد المضادة للالتهابات للتوت في تهدئة الاحمرار والتهيج خلال فصل الشتاء.



الأسماك

من الأطعمة التي تقلل الالتهابات وتوفر أحماض أوميغا 3، التي تعزّز حاجز الجلد الأسماك الدهنية، وتقترح التوصيات تناولها مرتين أسبوعياً.

وتعد الخضروات الورقية الداكنة، مثل الملفوف (الكرنب)، والسبانخ، والجرجير ضرورية أيضاً لصحة الجلد.

وتوفر الخضروات الورقية فيتامين أ وسي، اللذين يعززان إصلاح الجلد وتجديده.

وتقول إماميان: "يساعد فيتامين أ في تجديد الخلايا، ما يمنح البشرة إشراقاً، بينما يعزز فيتامين سي الكولاجين، ويساعد في التخلص من فرط التصبغ".

أما النوع الخامس من الأطعمة فهو المكسرات والبذور، وتنصح إماميان بإضافة "اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان إلى الأطعمة، لتمد البشرة بفيتامين هـ والزنك والأحماض الدهنية الأساسية، والتي تساعد في تهدئة البشرة الجافة والمتهيجة، وتحسن مرونتها".



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