CFI تطلق برنامج شفافية التداول+ لتعزيز الوعي وتسليط الضوء على حقائق التداول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة سي أف أي المالية، المزود الرائد للتداول عبر الإنترنت في المنطقة، عن إطلاق برنامجها الرائد "شفافية التداول+: دعم الوعي والشفافية في التداول". ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة المعلومات الخاطئة والضوضاء السوقية، ومساعدة الأفراد على فهم حقائق وتقديم الموارد التي قد يحتاجون إليها لتقييم مدى توافق التداول مع تطلعاتهم المالية وظروفهم الشخصية.



ومع تزايد سهولة الوصول إلى التداول، يجد الأفراد أنفسهم أمام سيل من المعلومات، والتوقعات غير الواقعية، والغموض حول مدى ملاءمة التداول لأوضاعهم. ويعمل "شفافية التداول+" كدليل موثوق، يزيل هذه التعقيدات من خلال الشفافية والمعرفة. ويتضمن البرنامج عدة عناصر، أهمها "تقييم المعرفة بالتداول"، وهي أداة تفاعلية مصممة لمساعدة المشاركين على اكتشاف ما إذا كان التداول يتماشى مع أهدافها وإدراكهم لتفاصيل ومخاطر هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يوفر "شفافية التداول+" مجموعة شاملة من الموارد التعليمية والتوعوية، بما في ذلك الفيديوهات والندوات والمقالات، لشرح ملاءمة التداول ومخاطره المنتشرة حوله.



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تمكين المعرفة وتعزيز المسؤولية

يستند برنامج "شفافية التداول+" إلى ثلاث ركائز أساسية:

.التعليم المستند إلى الواقع: تقديم ندوات ومقالات وفيديوهات تكشف المفاهيم الخاطئة ومخاطر التداول ومكافآته بشفافية ووضوح.



.أدوات تفاعلية للتأمل الذاتي: تتضمن "تقييم المعرفة بالتداول"، وهي أداة سهلة الاستخدام توفر للأفراد اكتشافًا شخصيًا لما إذا كان التداول يتماشى مع أهدافهم وظروفهم، وما إذا كانت لديهم المعلومات الصحيحة حول حقائق التداول.



.تعاون مشترك: التعاون مع المؤسسات الحكومية والتنظيمية والتعليمية لتقديم رؤى موثوقة وقابلة للتنفيذ تعزز ممارسات التداول المسؤولة.



وقال هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة سي أف أي المالية: "ندرك أن المتداولين يتعرضون غالبًا لمعلومات خاطئة وأحيانًا مضللة حول التداول وحقائقه. من خلال برنامج "شفافية التداول+" ومقوّماته، وخاصةً "تقييم المعرفة بالتداول"، والفيديوهات والمقالات والندوات التي سننظمها، نهدف إلى تمكين الأفراد من فهم ما إذا كان التداول يتماشى مع ظروفهم وأهدافهم وقدرتهم على تحمل المخاطر أم لا، والفرق بين التداول والاستثمار، وأكثر من ذلك. كما نهدف إلى زيادة الوعي بأن القرار الصحيح قد يكون أحيانًا عدم التداول أو على الأقل عدم التداول في منتجات محددة. وتُعتبر مهمتنا من خلال هذه المبادرة توفير الوضوح والثقة في كل خطوة في الرحلة المالية."



من خلال "شفافية التداول+"، تؤكد سي أف أي التزامها بتعزيز الوضوح والتعليم والنزاهة، مما يمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة عندما يتعلق الأمر بالتداول والأسواق المالية.

حول مجموعة سي أف أي المالية

مجموعة CFI المالية هي شركة الوساطة الرائدة في مجال التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، وتقود المجال مع أكبر عدد من الشركات المرخصة والمكاتب الإقليمية، بما في ذلك المواقع الرئيسية مثل لندن ودبي ولارنكا وبيروت وعمان والقاهرة. وتقدّم الشركة خدمات التداول عبر الإنترنت عبر مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع، وتتيح شروط تداول تنافسية للغاية، بما في ذلك فروقات سعرية صفر نقطة، بالإضافة إلى التداول بدون عمولة. وتدعم سي أف أي بقوة رياضات النخبة حيث تُقيم شراكات مع جهات رياضية بارزة مثل إيه سي ميلان وفيبا وصل. وتفتخر الشركة بتعيين لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات للفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، مما يعكس التزامًا مشتركًا بالتميز والابتكار. كما أبرمت المجموعة شراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مما يدل على التزامها بتعزيز الثقافة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، تشارك CFI بنشاط في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في المجتمعات التي تعمل فيها.

