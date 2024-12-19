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الرسالة الأخيرة من عائلة نبيل الحلفاوي تكشف عمره الحقيقي

12/19/2024 7:08:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد الانتهاء من مراسم تشييع جثمانه وتلقي العزاء في الفنان المصري نبيل الحلفاوي، تركت عائلته، وتحديداً نجلاه المخرجان خالد ووليد الحلفاوي رسالة أخيرة عبر حسابه على منصة إكس.
واشتهر الفنان الراحل بنشاطه الواسع على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إذ كان من أوائل الفنانين الذين انضموا إليها مبكراً، وحصد نحو 7 ملايين متابع حتى وفاته.

وكتبت عائلة الحلفاوي تدوينة أخيرة عبر حسابه بعد انتهاء العزاء، جاء نصها: "القبطان عندما كان يجد منكم الدعم والحب، كان يقول (يعجز الكلام عن الشكر على المحبة والدعم).. بالتأكيد سيكون الآن يريد تقديم الشكر لكم على الكم الهائل من الحب والدعوات التي تصل إليه.. ونحن أيضاً، كأسرته، عاجزون عن التعبير عن الشكر".


واختتمت الأسرة رسالتها بالعبارة الشهيرة التي كان يكتبها في حياته عند غيابه من المنصة لبعض الوقت Off X.. ثم أرفقتها في النهاية بتاريخ ميلاده ووفاته (1944 - 2024)، ليكشف ذلك عن العمر الحقيقي له، فالمتداول عبر وسائل الإعلام كان رحيله عن عمر 77 عاماً، لكن وفقاً لتغريدة أسرته فقد رحل عن عمر 80 عاماً.

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