الرسالة الأخيرة من عائلة نبيل الحلفاوي تكشف عمره الحقيقي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بعد الانتهاء من مراسم تشييع جثمانه وتلقي العزاء في الفنان
المصري نبيل الحلفاوي، تركت عائلته، وتحديداً نجلاه المخرجان خالد ووليد الحلفاوي رسالة أخيرة عبر حسابه على منصة إكس.
واشتهر الفنان الراحل بنشاطه الواسع على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إذ كان من أوائل الفنانين الذين انضموا إليها مبكراً، وحصد نحو 7 ملايين متابع حتى وفاته.
وكتبت عائلة الحلفاوي تدوينة أخيرة عبر حسابه بعد انتهاء العزاء، جاء نصها: "القبطان عندما كان يجد منكم الدعم والحب، كان يقول (يعجز الكلام عن الشكر على المحبة والدعم).. بالتأكيد سيكون الآن يريد تقديم الشكر لكم على الكم الهائل من الحب والدعوات التي تصل إليه.. ونحن أيضاً، كأسرته، عاجزون عن التعبير عن الشكر".
واختتمت الأسرة رسالتها بالعبارة الشهيرة التي كان يكتبها في حياته عند غيابه من المنصة لبعض الوقت Off X.. ثم أرفقتها في النهاية بتاريخ ميلاده ووفاته (1944 - 2024)، ليكشف ذلك عن العمر الحقيقي له، فالمتداول عبر وسائل الإعلام كان رحيله عن عمر 77 عاماً، لكن وفقاً لتغريدة أسرته فقد رحل عن عمر 80 عاماً.
24
MENAFN19122024000208011052ID1109011671
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.