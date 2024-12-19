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جواز السفر الأردني يحتل الترتيب الـ77 عالميا

12/19/2024 7:08:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتل جواز سفر المملكة الأردنية الهاشمية المرتبة 77 ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024، حيث يتيح لحامله دخول 133 دولة حول العالم.
وحسب مؤشر "باسبورت إندكس"، فإن جواز السفر الأردني يستحوذ حاليا على 65 نقطة من نقاط التأشيرة الحرة والتي تسمح لحامله دخول 23 دولة من دون تأشيرة مسبقة، إضافة إلى 42 دولة أخرى يمكن الحصول على تأشيراتها إلكترونيا.
ويشير التصنيف العالمي إلى عدد الدول التي يمكن للمواطنين في جميع أنحاء العالم دخولها بدون تأشيرة.
وكانت تصدرت تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة للعام الرابع على التوالي، إذ يمكن لحاملي الجواز الإماراتي الوصول إلى أكثر من 90 بالمئة من العالم ويمكنهم زيارة 133 دولة بدون تأشيرة و47 بموجب تأشيرة عند الوصول.








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