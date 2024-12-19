أم روز ..رحلة تقبل أم لطفل من ذوي الإعاقة

MENAFN - Amman Net) تتذكر أم روز لحظات حملها بمولودتها بكل التفاصيل حيث كانت تسعة أشهر مليئة بالآمال والأحلام وتخطيط للمستقبل، ولكن وعندما حان وقت الولادة، كان في قلبها مزيج من الحب والخوف حين رأت طفلتها للمرة الأولى. عرفت فورًا أن شيئًا ما مختلف، إحساس الأم لم يخطئ. كانت تعرف ملامح متلازمة داون من قصص وتجارب سمعتها سابقًا، وحين تأكدت من الحقيقة، شعرت للحظة وكأن العالم توقف.

كانت البداية مليئة بالمشاعر المتناقضة، بين حبها الفطري لطفلتها وحزنها على واقعها الجديد. لكنها قررت مواجهة الصدمة بشجاعة، لتبدأ رحلة طويلة من التقبل والتأهيل والدعم.

تصف أم روز تلك اللحظة الفاصلة بأنها

“نقطة تحول“ في حياتها. رغم الألم، قررت أن تحول خوفها إلى قوة، وأن تتعلم معنى“الحب غير المشروط”. كانت روز، بتطوراتها الصغيرة وتحدياتها الكبيرة، مصدر إلهام وسعادة لا يمكن قياسها.

اليوم، تروي أم روز قصتها بفخر. ليس لأن الطريق كان سهلاً، بل لأنها قررت أن ترى الجمال في كل خطوة، وأن تجعل من قصتها رسالة أمل لكل أم تمر بتجربة مشابهة.

الدعم النفسي



تتعرض الأم التي تكتشف أن طفلها حديث الولادة لديه إعاقة إلى أزمة نفسية مركبة، تبدأ بصدمة نفسية شديدة نتيجة المفاجأة التي لم تكن متوقعة. هذه الصدمة تتسم بالتشويش الفكري وعدم القدرة على استيعاب ما يحدث. غالبًا ما تدخل الأم في مرحلة الإنكار، حيث ترفض تصديق أن طفلها لديه من إعاقة، وتبحث عن آراء طبية متعددة فيما يُعرف بـ”تسوق الأطباء”، مما قد يعرضها لاستغلال البعض.

مع مرور الوقت، تبدأ الأم بمقارنة طفلها مع الأطفال الآخرين، مما يعمق إحساسها بالاختلاف، وقد يؤدي ذلك إلى مراحل متقدمة من الحزن أو الاكتئاب. في النهاية، تصل الأم تدريجيًا إلى مرحلة التقبل، وإن كان هذا التقبل ليس مضمونًا للجميع، حيث قد تختلف ردود الأفعال بين الأزواج وحتى بين الأمهات أنفسهن.

هنا يأتي دور الأخصائي النفسي خيث قالت

الأخصائية النفسية د. ندى حمدان، التي تحاول

دائماً

توجيه الأم ومساعدتها على التعامل مع هذه الأزمة. تبدأ الأخصائية بتقديم الدعم النفسي للأم، من خلال الاستماع إلى مشاعرها ومخاوفها وتوفير مساحة آمنة للتعبير عن الحزن والصدمة.

هذا الدعم النفسي المتكامل لا يقتصر على الأم فقط، بل يمتد لتشمل الأسرة بأكملها، بهدف ضمان بيئة صحية للطفل ودعم تطوره النفسي والاجتماعي.

الكشف عن الإعاقة أثناء الحمل

أكد الدكتور عبد المانع السليمات اخصائي النسائية و التوليد في وزارة الصحة

أن الإعاقات تتفاوت في إمكانية الكشف عنها أثناء فترة الحمل، إذ إن بعض أنواع الإعاقة يمكن تشخيصها من خلال تقنيات طبية معروفة، بينما تظل أنواع أخرى غير قابلة للكشف المبكر.

واشار الدكتور إلى أن الإعاقات مثل متلازمة داون يمكن الكشف عنها أثناء الحمل باستخدام تقنيات طبية متعارف عليها، مثل الفحوصات الجينية والتحاليل المخبرية، إضافة إلى التصوير بالموجات فوق الصوتية الذي يساعد على تحديد المؤشرات الدالة على وجود هذه الحالة.

في المقابل، أوضح الدكتور أن هناك إعاقات مثل اضطراب التوحد لا يمكن الكشف عنها أثناء الحمل، لأن هذا الاضطراب يرتبط بتطور وظائف الدماغ لدى الطفل، والتي تظهر أعراضها لاحقًا خلال مراحل الطفولة المبكرة.

كما شدد الدكتور السليمات على أن الولادة المبكرة، حيث لا يكمل الطفل فترة الحمل الكاملة البالغة تسعة أشهر، تزيد من احتمالية تعرض الطفل للإعاقات، سواء كانت جسدية أو عصبية. ويعزو ذلك إلى عدم اكتمال نمو أعضاء وأجهزة الطفل بالشكل المثالي، مما يجعله أكثر عرضة للتحديات الصحية والنمائية.

و شدد أخصائيون نفسيون واجتماعيون

على أهمية دعم الأسر لتقبل أطفالهم من ذوي الإعاقة، معتبرين أن التقبل الأسري يعد الخطوة الأولى لدمجهم في المجتمع وتمكينهم من التمتع بحياة كريمة. في هذا السياق، يواجه العالم اليوم جدلاً أخلاقياً وإنسانياً متزايداً حول اللجوء إلى الإجهاض في حال اكتشاف إعاقة لدى الجنين أثناء فترة الحمل.

في القانون الأردني، مسألة إجهاض الجنين، بما في ذلك الجنين الذي قد يكون لديه إعاقة، ُنظم من خلال قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.

حيث جرم القانون الإجهاض بشكل عام إلا في حالات استثنائية، وفقًا للمادتين 321 و322، حيث ينص على أن الإجهاض غير القانوني يُعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون.

ويُعد القانون الأردني من القوانين الرائدة في المنطقة في توفير الحماية والرعاية للأطفال ذوي الإعاقة، حيث يُلزم التشريع بمنحهم جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة كريمة تُراعي احتياجاتهم. وتؤكد التشريعات، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، على أهمية تلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة من خلال توفير التعليم الدامج، والخدمات الصحية المتخصصة، والدعم الاجتماعي والنفسي، بما يضمن اندماجهم الكامل في المجتمع دون تمييز أو إقصاء.

وركّز القانون الأردني على تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم بطريقة تعزز من استقلاليتهم وكرامتهم. وتشمل هذه الحقوق الحق في التعليم ضمن بيئة آمنة ومناسبة، والحق في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، إضافة إلى الحق في التأهيل والتدريب المهني بما يتماشى مع قدراتهم وإمكاناتهم. كما ينص القانون على ضرورة توفير وسائل الإتاحة والتنقل، إلى جانب حماية هؤلاء الأطفال من كافة أشكال التمييز أو الإساءة، مع ضمان محاسبة أي جهة تنتهك هذه الحقوق.