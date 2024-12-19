إسرائيل تهاجم رايتس ووتش لتأكيدها ارتكاب إبادة جماعية عمدا بغزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - هاجمت إسرائيل، الخميس، منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي نشرت تقريرا اتهمتها فيه بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عمدا في غزة، زاعمة أن المنظمة الحقوقية تنشر "افتراءات" لتعزيز دعايتها المعادية لها.

جاء ذلك ردا على تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية بعنوان:“الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه”.

وقالت المنظمة في تقريرها إن قوات الاحتلال الاسرائيلي "تتعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين في غزة من المياه الكافية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أدى على الأرجح إلى استشهاد الآلاف، وبالتالي ارتكبت جريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، كما ارتكبت أفعال الإبادة الجماعية".

لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية ردّت في بيان لعا على اتهام هيومن رايتس ووتش بأنها "تنشر مرة أخرى افتراءاتها الدموية من أجل تعزيز دعايتها المعادية لإسرائيل".

ورغم الدلائل التي اقترن بها تقرير المنظمة الحقوقية حول الممارسات والسياسات الإسرائيلية في غزة، زعمت أن "الحقيقة هي العكس تمامًا من أكاذيب هيومن رايتس ووتش".

ومع أن أزمة المياه والجفاف تعمّدت إسرائيل خلقها منذ بداية الحرب للتضييق على القطاع، ادّعت الخارجية الإسرائيلية أن "التقرير مليء بالأكاذيب المروّعة حتى عند مقارنته بمعايير هيومن رايتس ووتش المنخفضة بالفعل"، وفق تعبيرها.

وكانت هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير من 179 صفحة، إن "قوات الاحتلال الاسرائيلي خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي والنفسي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا".

وأضافت: "هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، والتي ما تزال مستمرة".

وتابعت: "كما ترقى هذه السياسة إلى أحد "أفعال الإبادة الجماعية" الخمسة بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948".

و لفتت المنظمة إلى أنه "من الممكن أيضا استنتاج وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإن هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية".

وبدعم أمريكي أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.