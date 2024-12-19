إعلام عبري : 14 طائرة هاجمت بعشرات القنابل 5 أهداف في اليمن

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن 14 طائرة حربية تابعة له هاجمت بعشرات القنابل 5 أهداف في اليمن، في ثالث هجوم من نوعه منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من 14 شهرا.

في المقابل، قالت وسائل إعلام تابعة "لجماعة الحوثي اليمنية" إن هذه الغارات استهداف موانئ وبنى تحتية للطاقة في العاصمة صنعاء، ومحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر (غرب)، وتسببت باستشهاد 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "تمت مهاجمة 5 أهداف في اليمن، وأسقطت 14 طائرة حربية عشرات القنابل".

وأضافت: "في الموانئ، تعرضت القاطرات التي تجلب السفن للهجوم، وتم شل القدرة على جلب البضائع".

فيما ذكرت القناة "13" العبرية (خاصة) أن هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي أهدافا في العاصمة صنعاء منذ بداية الحرب في غزة.

وتابعت: "نُفذ الهجوم بعد تخطيط استمر أسابيع، وعقب نحو ساعة من تفعيل صفارات الإنذار في وسط البلاد، إثر إطلاق صاروخ أرض-أرض من اليمن، تم اعتراضه خارج الأراضي الإسرائيلية".

وليلة الخميس، أطلقت جماعة الحوثي صاروخا نحو إسرائيل أجبر ملايين الإسرائيليين على الاحتماء في الملاجئ، وفق متحدث الجيش دانيال هاغاري في بيان مصور.

وتابعت القناة العبرية أن "الهجوم (الإسرائيلي) أصاب 3 موانئ مهمة للحوثيين بالشلل".

وفي اليمن، أفادت قناة "المسيرة" الفضائية (تابعة للحوثيين)، عبر منصة إكس الخميس، باستشهاد 9 أشخاص وإصابة 3 في الغارات الإسرائيلية.

فيما نقلت وكالة أنباء "سبأ"، في نسختها التابعة للحوثيين، عن مصدر أمني لم تسمه قوله إن "العدوان الإسرائيلي شن 4 غارات على محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة صنعاء، وغارتين على محطة كهرباء ذهبان شمال العاصمة".

كما "شن 4 غارات على ميناء الحديدة، وغارتين على منشأة رأس عيسى النفطية بالمحافظة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من موظفي منشأة رأس عيسى"، حسب المصدر دون تفاصيل آنذاك.

ويعد هذا ثالث هجوم تشنه إسرائيل على اليمن منذ بداية الإبادة بغزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وكان الأول في يوليو/ تموز الماضي والثاني في سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر استهداف ميناء الحديدة و منشآت الوقود في محطة توليد الكهرباء بالمدينة.