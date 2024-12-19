وزير إسرائيلي: لا استقرار بالمنطقة حتى نسقط إيران

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن الشرق الأوسط لن يشهد استقرارا حتى إسقاط ما سماه "حكم الإرهاب" في طهران.
وقال كوهين إن“إيران جلبت الدمار إلى غزة ولبنان وسوريا، وهي تجلب الدمار إلى اليمن في الوقت الحالي”، حسب تعبيره.
وبشأن الوضع في سوريا، قال الوزير الإسرائيلي إن إسرائيل "ستبقى في سوريا أشهرا طويلة"، في إشارة للمناطق التي احتلتها مؤخرا في سوريا.
وبالتزامن مع احتفالات السوريين بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أقدم الجيش الإسرائيلي على احتلال جبل الشيخ بأقصى شمال الجولان السوري المحتل وعدة مواقع أخرى في المنطقة
العازلة بين سوريا والجولان.
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