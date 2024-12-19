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وزير إسرائيلي: لا استقرار بالمنطقة حتى نسقط إيران

12/19/2024 6:09:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن الشرق الأوسط لن يشهد استقرارا حتى إسقاط ما سماه "حكم الإرهاب" في طهران.

وقال كوهين إن“إيران جلبت الدمار إلى غزة ولبنان وسوريا، وهي تجلب الدمار إلى اليمن في الوقت الحالي”، حسب تعبيره.

وبشأن الوضع في سوريا، قال الوزير الإسرائيلي إن إسرائيل "ستبقى في سوريا أشهرا طويلة"، في إشارة للمناطق التي احتلتها مؤخرا في سوريا.

وبالتزامن مع احتفالات السوريين بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أقدم الجيش الإسرائيلي على احتلال جبل الشيخ بأقصى شمال الجولان السوري المحتل وعدة مواقع أخرى في المنطقة
العازلة بين سوريا والجولان.

MENAFN19122024000205011050ID1109011427

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