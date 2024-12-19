المفتي يُطلع السفير المصري على انتهاكات الاحتلال ومستعمريه بحق الأماكن المقدسة

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - أطلع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، السفير المصري لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، على الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون بحق شعبنا ومقدساته، خاصة في المسجد الأقصى المبارك.
وأشار خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، إلى أن الاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في وقت يسمح فيه للمستعمرين بتأدية طقوسهم التلمودية فيه، في انتهاك فاضح للشرائع والأعراف والقوانين الدولية.
كما أشاد المفتي، بالجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
بدوره، شدد سليمان على العلاقات التاريخية والقوية التي تربط الشعبين المصري والفلسطيني، مؤكدا أن مصر ستواصل دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.
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