المفتي يُطلع السفير المصري على انتهاكات الاحتلال ومستعمريه بحق الأماكن المقدسة

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - أطلع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، السفير المصري لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، على الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون بحق شعبنا ومقدساته، خاصة في المسجد الأقصى المبارك.

وأشار خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، إلى أن الاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في وقت يسمح فيه للمستعمرين بتأدية طقوسهم التلمودية فيه، في انتهاك فاضح للشرائع والأعراف والقوانين الدولية.

كما أشاد المفتي، بالجهود التي تبذلها مصر من أجل وقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

بدوره، شدد سليمان على العلاقات التاريخية والقوية التي تربط الشعبين المصري والفلسطيني، مؤكدا أن مصر ستواصل دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.