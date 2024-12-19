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قطاع النفط والغاز في البحرين .. إرث مستدام لأكثر من 90 عام وقصة من الإرادة الوطنية والتصميم على الإنجاز

12/19/2024 6:03:01 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يشكل قطاع النفط والغاز أحد الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد البحريني، وعنصرًا فاعلاً في مسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث وصلت نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني
14.5% خلال النصف الأول من العام الجاري (2024)، بما يؤكد أهميته كأحد القطاعات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.
وفي ظل الأهمية المتزايدة لقطاع النفط والغاز، فإن مملكة البحرين نفذت خلال العقود الماضية، العديد من الخطط والبرامج لتطوير هذا القطاع، وفق أسس الاستدامة، والحفاظ على مصادر الطاقة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة التي تلبي تطلعات المملكة في هذا المجال.وتعتمد مملكة البحرين في جهودها المستمرة لتطوير قطاع النفط والغاز على ما لديها من تاريخ متميز وكفاءة في هذا المجال، حيث يعود تاريخ صناعة النفط والغاز في المملكة إلى ما يقارب قرن من الزمان، حينما منحت حكومة مملكة البحرين في 2 ديسمبر 1925م، أول امتياز للتنقيب عن النفط في البلاد، لتدخل البحرين منذ ذلك الوقت مرحلة جديدة في تاريخها الحديث اقتصادًا واجتماعيًا وتنمويًا، حيث تغيرت ملامح الحياة بأكملها ليس فقط على مستوى المملكة، وإنما على مستوى دول الخليج العربية، إذ ساعدت الوفورات التي تحققت في انتقال دول الخليج من اقتصاديات معتمدة على صناعة صيد اللؤلؤ كمصدر والتجارة، إلى اقتصاديات نفطية، ولتسهم مردودات النفط في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة لدول الخليج، مما أتاح لها بناء بنية تحتية متقدمة. وأسهمت عائدات النفط في تعزيز القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل، وتأسيس مشروعات استراتيجية واستثمارات صناعية وتجارية كبرى، مما عزز من مكانة دول الخليج كمراكز اقتصادية وتجارية إقليمية وعالمية.وكان تأسيس شركة نفط البحرين (بابكو) في يناير 1929، تحولاً جذريًا في مسيرة تطور قطاع النفط والغاز في المملكة، إذ قادت الشركة جهود البحث والتنقيب عن النفط، ثم جاء العام 1932 ليصبح عامًا تاريخيًا بامتياز، حيث تم اكتشاف النفط في "البئر رقم واحد" في جبل الدخان، ثم (البئر رقم 2) ليتدفق النفط بكميات تجارية، ولتكون مملكة البحرين أول دولة بالمنطقة يتم اكتشاف النفط بها، ولتبدأ مرحلة جديدة، ليس في تاريخ المملكة فقط، بل في مستقبل المنطقة والعالم.
ثم كان الحدث الأبرز في 7 يونيو 1934، بتصدير أول شحنة من النفط الخام البحريني إلى اليابان من محطة سترة على متن الناقلة "إل سيغوندو"، التابعة لـ "شركة ستاندرد أويل"، بما يدشن الانطلاقة الأولى في مسيرة الإنتاج النفطي البحريني، وكان دافعًا لاتجاه مملكة البحرين نحو إقامة استثمارات في قطاع النفط والغاز، تتواكب مع زيادة الإنتاج والطلب على النفط.
وتواصلت مسيرة تطور قطاع النفط والغاز في البحرين، ففي الأربعينيات تم مد خط أنابيب النفط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ليصبح أطول خط مغمور في العالم، وفي العام 1945م قامت مصفاة بابكو من خلال هذا الخط بتكرير جزء من النفط السعودي، وقد شهد الخط عدة تحسينات وأخرها تطويره في العام 2018، في إطار التعاون بين شركة نفط البحرين "بابكو" وشركة "أرامكو" السعودية بسعة تصل الى 400 ألف برميل وبطول يصل الى 115 كيلو مترًا من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين.
وفي هذا السياق، تم إنشاء "مصفاة بابكو" التي افتتحت في العام 1936 بطاقة استيعابية تبلغ 10 آلاف برميل يوميًا، ثم شهدت المصفاة عدة مراحل من التوسعة والتطوير في العقود التالية، حتى وصلت طاقتها الإنتاجية في الوقت الحالي إلى 267 ألف برميل يوميًا، ومن المقرر الوصول بها إلى 400 ألف برميل يوميًا في مشروع التوسعة الجديد.
وفي ظل تزايد الاهتمام بالغاز الطبيعي في مجالات الصناعة والطاقة عالميًا، فقد اتجهت المملكة إلى تعزيز الاستفادة من الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه بها في العام 1948 بشكل عملي، وقامت في العام 1979 بتأسيس شركة غاز البحرين الوطنية (بنا غاز)، وتضمن المشروع إنشاء 4 محطات لضغط الغاز، ومنطقة لتخزين المنتجات في سترة، ومصنع لاستخلاص غاز البروبان والبيوتان والنفثا، وقامت بتصدير أول شحنة لها من البيوتان في العام 1980م.
وقد شهدت بابكو للغاز -بنا غاز سابقًا -، عبر تاريخها مجموعة من عمليات التوسعة، وأخرها تدشين مشروع مصنع الغاز الثالث في العام 2019م، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لتأسيس الشركة، وقد تم تصميم المصنع ليستوعب 350 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب الإضافي المتوفر في حقل البحرين، و استخلاص 382 ألف طن متري سنويًا من سوائل غاز البترول المسال وهي البروبان، البيوتان والنفثا، وإعادة ضغط وحقن الغاز الفائض في الحقل ومعالجته وتجفيفه، وبلغت تكلفة تمويله نحو 645 مليون دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميًا (9.6 مليون متر مكعب يوميًا).
وفي نفس العام 1979م، تأسست شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) كمشروع مشترك لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات بين ثلاث دول من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويمتلك المشروع بالتساوي كل من حكومة مملكة البحرين والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة صناعة الكيماويات البترولية بدولة الكويت، وتستخدم الشركة الغاز الطبيعي الذي يتوفر في مملكة البحرين كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا واليوريا والميثانول، بالإضافة إلى معامل الإنتاج، ومجمع البتروكيماويات، المقام في سترة على مساحة تبلغ 60 هكتارًا.
ومع تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
مقاليد الحكم في العام 1999م، توالت الإنجازات في قطاع النفط والغاز، حيث ركزت الرؤية السامية لجلالته على تطوير مصادر الطاقة في قطاع النفط والغاز لضمان توافر ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد مستقبلًا، وذلك عبر
مجموعة متكاملة من مشاريع الاكتشاف والتنقيب عن النفط في المناطق البحرية والبرية، واستخراج كميات إضافية من الغاز الطبيعي، والقيام بتحديث شامل للصناعة النفطية من خلال تحديث مصنع التكرير وبناء مشاريع تكرير جديدة، مع التمسك في ذات الوقت بتنفيذ البرامج والمبادرات الفعالة لزيادة الإيرادات غير النفطية والتوظيف الأمثل للموارد المالية، وصولاً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي هذا الإطار، صدر في العام 2005م، المرسوم الملكي السامي الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ثم في العام 2007 تم تأسيس الشركة القابضة للنفط والغاز، لتكون الذراع الاستثماري والتطويري للهيئة الوطنية للنفط والغاز.
كما شهد قطاع الغاز الطبيعي في العام 2008م نهضة مشهودة بعد تأسيس شركة توسعة غاز البحرين، والتي تعمل على تعزيز إنتاج النفط من حقل نفط البحرين ومعالجة الغاز المصاحب واستخلاص المنتجات التسويقية مثل البروبان والبيوتان والنفثا وتزويد الصناعات المحلية بفائض الغاز، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتدريب المواطنين البحرينيين.
وسعيًا من مملكة البحرين لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في عمليات استخراج النفط والغاز فقد تم في العام 2009م تأسيس شركة "تطوير للبترول"، هي شركة مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين، وتعمل كمسؤول عن استثمار الحكومة في مجموعة متنوعة من الشركات ذات الصلة بالطاقة، كما أنها المسؤولة عن جميع عمليات التنقيب والإنتاج في المملكة، بما في ذلك التنقيب عن النفط والغاز، وأنشطة التطوير والإنتاج، بالإضافة إلى توزيع الغاز وبيعه.
وشهد قطاع الغاز في البحرين تطورًا جديدًا في العام 2015م، وذلك من خلال تأسيس شركة البحرين للغاز المسال، بهدف أن تكون محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتساعد في تأمين إمدادات الغاز الحالية للوفاء بالطلب خلال فترات الذروة، وتعزيز مسيرة النمو في مملكة البحرين.
وفي خطوة لافتة لتطوير قطاع النفط والغاز في المملكة شهد العام 2023م تدشين الهوية الجديدة لمجموعة بابكو إنرجيز عوضًا عن الشركة القابضة للنفط والغاز، وذلك برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وأعلن سموه حينها عن إطلاق مشروع تحول الطاقة في مملكة البحرين، تحت شعار "طاقة لأجيال قادمة"، واصفًا هذه الرؤية بأنها تشكل فصلاً جديدًا في تاريخ قطاع النفط والغاز، ومستقبل الطاقة في المملكة.
وتضم المحفظة الاستثمارية لمجموعة بابكو إنرجيز مجموعة من الشركات التابعة والمملوكة بالكامل، بما في ذلك: شركة بابكو للتكرير، شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج، شركة بابكو للغاز، شركة بابكو تزويد، شركة بابكو لتزويد وقود الطائرات، شركة بابكو إنرجيز للمشاريع.
واليوم، يأتي مشروع تحديث مصفاة البحرين، كأكبر مشروع استراتيجي في تاريخ مملكة البحرين وفي قطاع الطاقة، وبما يضمه من 15 محطة فرعية و21 وحدة معالجة جديدة لتتمكن من تكرير كميات تصل إلى 400 ألف برميل في اليوم الواحد، ليدشن مرحلة جديدة في المسيرة التاريخية العريقة والمتميزة لقطاع النفط والغاز في المملكة، وهو التطور الذي من شأنه أن تسهم في تعزيز إسهامات قطاع النفط والغاز في الاقتصاد الوطني، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.


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