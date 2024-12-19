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اللواء الوهادنة يفسر سبب انتشار الأمراض التنفسية في الأردن حاليا

12/19/2024 5:19:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - خاص

ربط اللواء المتقاعد استشاري أول المناعة السريرية الدكتور عادل الوهادنة، سبب انتشار الأمراض التنفسية في الأردن حاليا ، سيّما بين الأطفال وكبار السن.بعدة محفزات .

وقال اللواء الوهادنة في تصريحات خاصة بموقع خبرني إن التغيرات المناخية من تقلبات درجات الحرارة وزيادة التلوث الهوائي وتأخر نزول المطر تؤثر على صحة الجهاز التنفسي، كمان ان الكثافة السكانية التي تتمثل في الازدحام بالأماكن المغلقة تسهل انتقال العدوى في المدارس مثلا . كما أن ضعف المناعة نتيجة لأمراض مزمنة أو سوء تغذية والتلوث البيئي نتيجة التعرض المتزايد للمصانع وعوادم السيارات والغبار تساعد على انتشار التهابات المسالك التنفسية ، بالإضافة إلى بعض العادات السلبية كالتدخين الذي يضعف الرئتين ويزيد احتمالية الإصابة.

وقال الوهادنة إن الاهتمام بعدة جوانب ستساعد في تقليل العبء الصحي الناتج عن الأمراض التنفسية، وأبرزها: أخذ اللقاحات الموسمية مثل الإنفلونزا السنوي للوقاية من السلالات الأكثر شيوعاً، بالإضافة إلى لقاح المكورات الرئوية (Pneumococcal vaccine) لحماية الفئات الضعيفة.

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