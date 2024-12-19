اللواء الوهادنة يفسر سبب انتشار الأمراض التنفسية في الأردن حاليا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - خاص
ربط اللواء المتقاعد استشاري أول المناعة السريرية الدكتور عادل الوهادنة، سبب انتشار الأمراض التنفسية في الأردن حاليا ، سيّما بين الأطفال وكبار السن.بعدة محفزات .
وقال اللواء الوهادنة في تصريحات خاصة بموقع خبرني إن التغيرات المناخية من تقلبات درجات الحرارة وزيادة التلوث الهوائي وتأخر نزول المطر تؤثر على صحة الجهاز التنفسي، كمان ان الكثافة السكانية التي تتمثل في الازدحام بالأماكن المغلقة تسهل انتقال العدوى في المدارس مثلا . كما أن ضعف المناعة نتيجة لأمراض مزمنة أو سوء تغذية والتلوث البيئي نتيجة التعرض المتزايد للمصانع وعوادم السيارات والغبار تساعد على انتشار التهابات المسالك التنفسية ، بالإضافة إلى بعض العادات السلبية كالتدخين الذي يضعف الرئتين ويزيد احتمالية الإصابة.
وقال الوهادنة إن الاهتمام بعدة جوانب ستساعد في تقليل العبء الصحي الناتج عن الأمراض التنفسية، وأبرزها: أخذ اللقاحات الموسمية مثل الإنفلونزا السنوي للوقاية من السلالات الأكثر شيوعاً، بالإضافة إلى لقاح المكورات الرئوية (Pneumococcal vaccine) لحماية الفئات الضعيفة.
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