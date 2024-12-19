اقتراح بتعديل قصص الأطفال الشهيرة لتعليم فوائد ومشاكل النوم

MENAFN - Khaberni) خبرني - اقترح باحثون أن بعض القصص الخيالية التقليدية وقصص الأطفال الكلاسيكية التي ساعدت العديد من الأطفال على النوم قد توفر أيضاً طرقاً سهلة وجذابة لمناقشة النوم الصحي مع الأطفال.





وحلّلت ميغان توماس وزملاؤها 4 قصص خيالية شهيرة تتضمن معلومات حول فوائد النوم، وخصائص اضطراب النوم.





سنو وايت

مثلاً، تضمن اقتراح الورقة البحثية أن توضح "سنو وايت" بعض العواقب النهارية لقلة النوم بسبب انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهو أمر شائع في بعض الحالات المرتبطة بقصر القامة.





وتشمل هذه العواقب الانفعال (الغاضب)، والتعب (النعاس)، وضعف المهارات الاجتماعية (الخجول)، كما قال الباحثون.





وتعتبر مشاكل الانتباه وطلاقة الكلمات أيضاً عواقب معروفة لحرمان الطفل من النوم.





القصة الثانية

وبحسب "مديكال إكسبريس"، نشرت الورقة البحثية في دورية بريتش مديكال جورنال، وتضمنت اقتراحاً ثانياً يتعلق بشخصية "سنيزي" الذي يعطس كثيراً، فبينما قد يكون "سنيزي" مصاباً بالحساسية التي تساهم في انسداد الجهاز التنفسي، يقترح الباحثون أن قلة النوم ربما تكون قد خفضت مناعته، ما يجعله أكثر عرضة لاضطرابات الجهاز التنفسي.





الأميرة والبازلاء

وفي قصة الأميرة والبازلاء، يمكن أن تشير ليلة الأرق التي مرت بها الأميرة إلى اضطراب طيف التوحد، كما أشارت ورقة البحث.

بينما تعد الحساسية الحسية شائعة، وكذلك صعوبات النوم، حيث يعتبر الأرق (أو عدم القدرة على النوم أو البقاء نائماً) المشكلة الأكثر شيوعاً.





غولدي لوكس

وفي الوقت نفسه، تظهر قصة "غولدي لوكس والدببة الثلاثة" أن جزءاً رئيسياً من تحقيق نوم صحي هو تحسين الظروف البيئية، فالسرير المريح، والغرفة التي ليست شديدة الحرارة أو شديدة البرودة ولكن "مناسبة تماماً" ومظلمة وهادئة، هي المثالية.





وأضاف الاقتراح أن تذكر هذه الحكاية الخيالية قد يدفع أيضاً إلى استخدام أداة فحص الدببة لمشاكل نوم الأطفال، مثل قضايا وقت النوم، والنعاس المفرط أثناء النهار، والاستيقاظ ليلاً، وانتظام النوم ومدته، والشخير.





وأخيراً، يتعرف القارئ طوال قصة "بيتر بان" على أعراض اضطرابات النوم (السلوكيات غير العادية وغير المرغوب فيها أثناء النوم) الشائعة في مرحلة الطفولة والتي تشمل المشي أثناء النوم، والتحدث أثناء النوم، والاستيقاظ المربك خلال الليل، والكوابيس الليلية.





وتؤكد قصة "بيتر بان" أيضاً أهمية النوم الصحي لتعزيز الذاكرة والمزاج الأمثل.