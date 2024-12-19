MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبرت المرشحة لمنصب مستشار ألمانيا سارة فاغنكنخت أنه كان من الممكن تجنب النزاع في أوكرانيا لو احترمت الدول الغربية الخطوط الحمراء التي رسمتها روسيا، ولم تقترب من حدودها.

وتابعت: "كنت من بين أولئك الذين حذروا عشية هذا الصراع من أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في العمل على ضم أوكرانيا إلى منطقة نفوذها العسكري، ووضع قواعد ومنشآت عسكرية غربية ومجمعات تابعة لوكالة المخابرات المركزية في أوكرانيا - وهذا ما حدث بالضبط -، فسيزيد هذا الأمر بشكل كبير من خطر نشوب حرب"، مشيرة إلى أن العديد من الدبلوماسيين الغربيين حذروا من نفس الشيء.



ووفقا لها، من الضروري الآن القيام بكل شيء حتى تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية، ولكن أيضا حتى ينخفض التوتر مرة أخرى، مضيفة أنه لا يمكن لألمانيا أن تنخرط في سباق تسلح جديد، بل إن الأمر يتطلب الحد من التسلح ونزع السلاح.



وأوضحت فاغنكنخت قائلة: "من المؤكد أنه كان من الممكن تجنب هذا الصراع لو تم إيلاء المزيد من الاهتمام لعدم تجاوز الخطوط الحمراء الروسية.هذه الخطوط الحمراء لطالما كانت واضحة ومعروفة للجميع: "هم (الروس) لا يريدون منشآت عسكرية غربية أو أمريكية على حدودهم. يمكنكم اعتبار مطلبهم هذا مشروعا أم لا، لكنه كان من الممكن تجنب الكثير من المعاناة لو تم احترام هذه الخطوط".



وفي وقت سابق، صوّت البرلمان الألماني لصالح حجب الثقة من حكومة المستشار الحالي أولاف شولتس، مما يفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة في فبراير المقبل.

RT