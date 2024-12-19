مرشحة لمنصب مستشار ألمانيا: كان من الممكن تجنب النزاع في أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبرت المرشحة لمنصب مستشار ألمانيا سارة فاغنكنخت أنه كان من الممكن تجنب النزاع في أوكرانيا لو احترمت الدول الغربية الخطوط الحمراء التي رسمتها روسيا، ولم تقترب من حدودها.
وتابعت: "كنت من بين أولئك الذين حذروا عشية هذا الصراع من أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في العمل على ضم أوكرانيا إلى منطقة نفوذها العسكري، ووضع قواعد ومنشآت عسكرية غربية ومجمعات تابعة لوكالة المخابرات المركزية في أوكرانيا - وهذا ما حدث بالضبط -، فسيزيد هذا الأمر بشكل كبير من خطر نشوب حرب"، مشيرة إلى أن العديد من الدبلوماسيين الغربيين حذروا من نفس الشيء.
ووفقا لها، من الضروري الآن القيام بكل شيء حتى تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية، ولكن أيضا حتى ينخفض التوتر مرة أخرى، مضيفة أنه لا يمكن لألمانيا أن تنخرط في سباق تسلح جديد، بل إن الأمر يتطلب الحد من التسلح ونزع السلاح.
وأوضحت فاغنكنخت قائلة: "من المؤكد أنه كان من الممكن تجنب هذا الصراع لو تم إيلاء المزيد من الاهتمام لعدم تجاوز الخطوط الحمراء الروسية.هذه الخطوط الحمراء لطالما كانت واضحة ومعروفة للجميع: "هم (الروس) لا يريدون منشآت عسكرية غربية أو أمريكية على حدودهم. يمكنكم اعتبار مطلبهم هذا مشروعا أم لا، لكنه كان من الممكن تجنب الكثير من المعاناة لو تم احترام هذه الخطوط".
وفي وقت سابق، صوّت البرلمان الألماني لصالح حجب الثقة من حكومة المستشار الحالي أولاف شولتس، مما يفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة في فبراير المقبل.
RT
MENAFN19122024000208011052ID1109011170
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.