عكس الرؤساء السابقين.. طباخ البيت الابيض يكشف عن وجبات ترامب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحدث رئيس الطهاة السابق في البيت الأبيض أندريه راش، عن عادات الأكل التي يتبعها الرئيس المنتخب دونالد ، مشيرا إلى أنه يتبع نظاما غذائيا أكثر صحة مما يعتقد.

وقال راش، الذي عمل طاهيا في البيت الأبيض خلال ولايات ترامب وبيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما، إن الرئيس السابع والأربعين القادم للولايات المتحدة يحب أن يبقي وجباته بسيطة وأنه ليس من أكبر المعجبين بتناول الوجبات الخفيفة.



وفي حين أن ترامب معجب بشكل خاص بالوجبة الأمريكية الكلاسيكية المكونة من البرجر والصودا، فقد كشف راش أنه سيحاول "التلاعب" بوجبات الرئيس المنتخب لجعلها أكثر صحة من خلال استبدال بعض العناصر، مشيرا إلى أن ترامب الذي يبلغ الآن من العمر 78 عاما، يمثل "فارقا كبيرا جدا" عن 70 عاما، وهو العمر الذي تولى فيه منصبه في عام 2016.



وقال راش عن الطعام الذي سيعده للرئيس المنتخب في فترة ولايته المقبلة إذا تم اختياره للعمل في البيت الأبيض مرة أخرى: "سأحاول دمج أكبر عدد ممكن من المواد الغذائية الصحية، خاصة أنه معروف بعدم شرب الماء، هو يشرب الصودا 24/7. لقد كان يعيش عليه ويقول: "لم تؤذيني هذا بعد". لكن هذه عبارة مبتذلة نمر بها جميعا حتى تؤذيك".



وأفاد بأنه سيضيف نكهة مثل البرتقال أو الليمون إلى مياه ترامب في محاولة لحمله على شرب الماء، وأنه سيغير بمكونات شطائر البرغر الخاصة بالرئيس المنتخب لجعلها أكثر صحية، سأستخدم لحم البقر المقدد، وهو أكثر مقرمشة وأكثر صحية.. وسأختار البطاطس الحلوة المقلية أو البطاطس المقلية المصنوعة من الخضار كطبق جانبي بدلا من البطاطس المقلية التقليدية" التي من المعروف أن ترامب يفضلها.



وأشار الطاهي أيضا إلى أن ترامب "يحاول تناول طعام صحي وأن الناس لا يستطيعون رؤية هذا الجزء منه.. إنهم يرون فقط الجزء الذي نريد عرضه على وسائل التواصل الاجتماعي.. بيل كلينتون تناول الكثير من البرغر تماما مثل ترامب".



وعن النصيحة التي سيقدمها لطهاة البيت الأبيض المستقبليين بشأن الطهي لترامب، قال راش: "تعرف عليه بشكل أعمق بكثير مما تقوله قطعة من الورق. تعرف على نفسيته حتى تتمكن من فهم لماذا يأكل وماذا يأكل وماذا يفعل".



وكشف أيضا أن ترامب لا يتناول وجبات خفيفة، فهو مشغول جدا بالعمل، مؤكدا الشائعات التي تفيد بأنه كان لديه "زر دايت كولا" الذي من شأنه استدعاء مساعده لجلب مشروبه المفضل.



ومضى راش ليكشف أن أسهل رئيس يمكن طهي الطعام له هو باراك أوباما لأنه "كان لديه حديقة وأراد الحصول على كل شيء من الحديقة.. أما الأصعب كان ترامب" مشيرا إلى أنه "لم يكن هناك الكثير من التنوع في وجباته. باعتبارك طاهيا، تريد أن تكون قادرا على الاستكشاف والاستمتاع".

روسيا اليوم