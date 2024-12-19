عباس النوري: هذا التصريح ليس لي مطلقا!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى السوري عباس النوري صحة منشور منسوب إليه.



وجاء في نص المنشور المتداول عن لسان عباس النوري:" لم أرى في حياتي شعباً يحتفل وإسرائيل تحتل ثلث أراضيه وتركيا تقضم ثلثاً آخر والمتطرفون يكتمون أنفاس الفنون والنساء والأقليات فيه. هكذا شعب يجب الابتعاد عنه ورؤيته من بعيد وهو يأكل نفسه بنفسه. لا أتشرف بالانتماء لهذا شعب."



ليعيد عباس النوري نشر هذا الكلام المتداول على لسانه واضعاً علامة "إكس": "هذا التصريح ملفق وغير صحيح أبداً."



وأضاف الفنان: "بوجود النظام والخوف والقمع كان (الغباء) عدوي في السوشال ميديا وها هو ذات العدو يتكرر بعد الخلاص من النظام ولا شرف في النصر على هكذا عدو. دعوه وحده يحارب في الموبايلات حتى ينتهي شحنه. أنا قبل و بعد و بعد وبعد و على قد ما الله كاتبلي عمر أنا مع سورية"







