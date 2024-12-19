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الأرصاد توضح حول سقوط زخات البرد غداً الجمعة

12/19/2024 5:09:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس قسم التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية أيمن صبح بأن حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة غداً الجمعة لن يطول تأثيرها عن 15 ساعة في المملكة .
وبين صبح لـ "الوكيل الإخباري" بأن الأمطار وزخات البرد المتوقع هطولها لن تكون منتظمة في جميع مناطق المملكة ، وهو ما يعني بأن هطول البرد تحديداً لن يكون متوقعاً بشكل كبير في حالة عدم الاستقرار القادمة .
ودعا صبح لأخذ الحيطة والحذر من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، إضافة لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة والغبار في مناطق البادية ، كما حذر من خطر الانزلاق على الطرق المبتلة.








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