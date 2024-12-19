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الأمن العام يكشف عن موقع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد

12/19/2024 5:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية انتقلت من داخل إدارة البحث الجنائي في منطقة العبدلي لموقعها الجديد في منطقة المقابلين / مركز أمن المقابلين القديم / شارع زياد الجيوسي / قرب مديرية شرطة جنوب عمان

وتهيب مديرية الأمن العام بجميع المواطنين ابتداءً من اليوم عند الحاجة لمراجعة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستفادة من خدماتها عبر التوجه للموقع الجديد .
الموقع الجديد








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