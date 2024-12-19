الأمن العام يكشف عن موقع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية انتقلت من داخل إدارة البحث الجنائي في منطقة العبدلي لموقعها الجديد في منطقة المقابلين / مركز أمن المقابلين القديم / شارع زياد الجيوسي / قرب مديرية شرطة جنوب عمان
وتهيب مديرية الأمن العام بجميع المواطنين ابتداءً من اليوم عند الحاجة لمراجعة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستفادة من خدماتها عبر التوجه للموقع الجديد .
الموقع الجديد
MENAFN19122024000208011052ID1109011164
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.