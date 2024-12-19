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سامسونج تعلن عن اختيار لاعب كرة القدم الدولي أشرف حكيمي سفيراً لها لأجهزة Galaxy

12/19/2024 5:09:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اختيار لاعب كرة القدم الدولي أشرف حكيمي سفيراً لأجهزة 'Galaxy' في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بالتزامن مع إطلاق حملة 'The Next Big Thing Is You'، التي تسلط الضوء على رحلة حكيمي المميزة وشغفه بكرة القدم والمجتمع الرياضي.
وتجسد هذه الشراكة القيم المشتركة بين أشرف حكيمي وأجهزة من فئة 'Galaxy'، التي تُعرف بالابتكار والجمع بين الميزات المتقدمة والتصاميم الأنيقة. وتقدم أجهزة 'Galaxy'، مثل 'Galaxy Watch Ultra'، تقنيات صحية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير تتبع دقيق للصحة وإرشادات للياقة البدنية، ما يتيح لأشرف حكيمي الاهتمام بصحته بسهولة وأناقة. كما تعيد أجهزة 'Galaxy' تعريف طرق التواصل والتعاون من خلال ميزات 'Galaxy AI'، ما يجعل التفاعل أسهل وأكثر كفاءة ليتمكن حكيمي من البقاء على اتصال مع فريقه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، تتميز أجهزة Galaxy بتصاميم عصرية تمنح حكيمي الحرية في إبراز شخصيته بأسلوب مبتكر وفريد، وهو ما يتماشى مع صورة أشرف حكيمي كرمزًا عالميًا في كرة القدم وداعم للرياضة والمجتمع.
وفي نعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس الإقليمي للتسويق في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب: "تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إلهام جيل جديد من المستخدمين لاستكشاف الإمكانيات المبتكرة التي تقدمها تقنيات Galaxy برفقة أشرف حكيمي، الذي يُعدّ أيقونة رياضيّة وشخصيّة ملهمة عالمياً، وتتوافق قيمه ومسيرته مع رؤية Galaxy التي تتمثل في تقديم تقنيات تمكّن المستخدمين من تحقيق أهدافهم وتطوير تجاربهم".
ويُعد أشرف حكيمي واحداً من أفضل اللاعبين في مركز الظهير في العالم، حيث قاد المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وتمّ اختياره ضمن التشكيل المثاليّ لأفضل 11 لاعباً حول العالم في نفس العام، بالإضافة الى الفوز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2024. وبعيداً عن الملاعب، يؤكّد حكيمي على التزامه بتمكين الشباب وتعزيز الابتكار الاجتماعي، وإطلاقه لمؤسسة أشرف حكيمي،. كما يُعرف بشخصيته المتميزة وأناقة أسلوبه الرياضي، ما يتواءم مع رؤية 'Galaxy' كعلامة تهتم بالصحة, التواصل, و الأبتكار.
وأعرب أشرف حكيمي عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدّاً أنّ الانضمام إلى عائلة Galaxy يعدّ شرفاً كبيراً. وقال: "يتماشى التزام سامسونج بالابتكار والأناقة والمسؤولية الاجتماعية مع مسيرتي سواءً الرياضيّة أو المجتمعيّة. لقد ألهمتني رياضة كرة القدم أهمية الإصرار والانتماء والتعبير عن الذات، وهي القيم التي تنسجم بعمق مع رؤية سامسونج. ومن خلال هذه الشراكة، آمل أن ألهم الناس في المنطقة لتبني مساراتهم الفريدة وتخطي الحدود نحو آفاق جديدة، كما أسعى للقيام بذلك في حياتي الرياضية والشخصية. ومن خلال التعاون مع سامسونج نؤكّد على أنّ التغيير يبدأ بأتخاذ أول خطوة.
ستتضمن الحملة محتوى حصرياً وقصصاً تسلط الضوء على التناغم المثالي بين رحلة حكيمي وتقنيات Galaxy المبتكرة، مع التركيز على الرؤية المشتركة لتعزيز قدرات الأفراد وتمكينهم من تحقيق النجاح









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