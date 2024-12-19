الوضع في الأراضي الفلسطينية ... سويسرا تنظم مؤتمر الأطراف في اتفاقيات جنيف

(MENAFN
- Swissinfo)
تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الصراع في الشرق الأوسط، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على إسرائيل.
تم نشر هذا المحتوى على
19 ديسمبر 2024 - 07:28
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أنّغريت ماثاري
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Switzerland to host Middle East conference on international humanitarian law
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وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى.
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