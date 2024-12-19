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الوضع في الأراضي الفلسطينية ... سويسرا تنظم مؤتمر الأطراف في اتفاقيات جنيف

12/19/2024 5:08:38 AM
(MENAFN- Swissinfo) تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الصراع في الشرق الأوسط، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على إسرائيل.

تم نشر هذا المحتوى على 19 ديسمبر 2024 - 07:28 14دقائق أنّغريت ماثاري
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وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى.

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