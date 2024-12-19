الوضع في الأراضي الفلسطينية ... سويسرا تنظم مؤتمر الأطراف في اتفاقيات جنيف



English en Switzerland to host Middle East on international humanitarian law الأصلي طالع المزيدSwitzerland to host Middle East conference on international humanitarian la

Deutsch de Keine Waffen mehr für Israel? Die Schweiz organisiert eine brisante Nahost-Konferenz طالع المزيدKeine Waffen mehr für Israel? Die Schweiz organisiert eine brisante Nahost-Konferen

Italiano it La Svizzera ospiterà la conferenza del Medio Oriente sul diritto internazionale umanitario طالع المزيدLa Svizzera ospiterà la conferenza del Medio Oriente sul diritto internazionale umanitari

Español es Suiza acogerá una conferencia sobre Derecho Internacional Humanitario en Oriente Medio طالع المزيدSuiza acogerá una conferencia sobre Derecho Internacional Humanitario en Oriente Medi

Português pt Suíça recebe conferência sobre direito internacional humanitário no Oriente Médio طالع المزيدSuíça recebe conferência sobre direito internacional humanitário no Oriente Médi

日本語 ja スイス、イスラエルのパレスチナ占領に関するジュネーブ第4条約締約国会議を開催へ طالع المزيدスイス、イスラエルのパレスチナ占領に関するジュネーブ第4条約締約国会議を開催

中文 zh 不再向以色列出售武器?瑞士将举办中东会议 طالع المزيد不再向以色列出售武器?瑞士将举办中东会 Русский ru Конференция по МГП на Ближнем Востоке пройдет в Швейцарии طالع المزيدКонференция по МГП на Ближнем Востоке пройдет в Швейцари

تم نشر هذا المحتوى على 19 ديسمبر 2024 - 07:28 14دقائق أنّغريت ماثاري

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى.

