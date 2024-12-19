وزيرة شؤون الشباب تصدر قرارا بتسجيل وقيد هيئة شباب خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدرت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة
شؤون الشباب، قرار رقم (42) لسنة 2024، بشأن تسجيل وقيد ملخص النظام الأساسي لهيئة شباب خليفة بوزارة شؤون الشباب.
وجاء في القرار: "بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2018، وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي لهيئة شباب خليفة الشبابية، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لمؤسسي هيئة شباب خليفة الشبابية، وعلى عرض مدير إدارة الدعم والخدمات، تسجَّل هيئة شباب خليفة الشبابية ويقيد ملخص نظامها الأساسي في سجل قيْد الهيئات الشبابية الخاضعة لوزارة شئون الشباب تحت قيد رقم (5/2024)".
وتهدف هيئة شباب خليفة إلى اكتشاف وتطوير مهارات ومواهب الشباب البحريني وتنميتها، وتقديم العون والمساعدة اللازمة للارتقاء بالعمل الشبابي، وتوفير مساحات تتناسب مع متطلبات الشباب في مختلف المجالات والاهتمامات، وتعزيز مشاركة الشباب في مختلف المشاريع والمبادرات والفعاليات المتنوعة، وتنفيذ برامج ومبادرات تسهم في صقل مهارات ومواهب الشباب.
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