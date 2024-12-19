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وزيرة شؤون الشباب تصدر قرارا بتسجيل وقيد هيئة شباب خليفة

12/19/2024 5:07:16 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدرت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، قرار رقم (42) لسنة 2024، بشأن تسجيل وقيد ملخص النظام الأساسي لهيئة شباب خليفة بوزارة شؤون الشباب.
وجاء في القرار: "بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2018، وتعديلاتها، وعلى النظام الأساسي لهيئة شباب خليفة الشبابية، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لمؤسسي هيئة شباب خليفة الشبابية، وعلى عرض مدير إدارة الدعم والخدمات، تسجَّل هيئة شباب خليفة الشبابية ويقيد ملخص نظامها الأساسي في سجل قيْد الهيئات الشبابية الخاضعة لوزارة شئون الشباب تحت قيد رقم (5/2024)".

وتهدف هيئة شباب خليفة إلى اكتشاف وتطوير مهارات ومواهب الشباب البحريني وتنميتها، وتقديم العون والمساعدة اللازمة للارتقاء بالعمل الشبابي، وتوفير مساحات تتناسب مع متطلبات الشباب في مختلف المجالات والاهتمامات، وتعزيز مشاركة الشباب في مختلف المشاريع والمبادرات والفعاليات المتنوعة، وتنفيذ برامج ومبادرات تسهم في صقل مهارات ومواهب الشباب.

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