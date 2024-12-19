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وزير شؤون البلديات والزراعة يستقبل سفيرة جمهورية مصر العربية

12/19/2024 5:07:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، في مكتبه بشؤون البلديات، ريهام عبدالحميد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من نماء مستمر في ظل حرص البلدين الشقيقين على مواصلة الارتقاء بها تلبية للتطلعات المشتركة والأهداف المنشودة.
وأكد أهمية تعزيز التعاون البلدي والزراعي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والاستفادة المتبادلة مما يمتلكه البلدان الشقيقان من خبرات في المجالات الزراعية والبلدية.
من جانبها، أعربت
ريهام عبدالحميد خليل عن خالص شكرها وتقديرها للوزير، مؤكدة حرص بلادها على توثيق روابط التعاون مع مملكة البحرين، مشيدة بما تشهده المملكة من نهضة وتطور في شتى المجالات.

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