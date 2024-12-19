وزير شؤون البلديات والزراعة يستقبل سفيرة جمهورية مصر العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير
شؤون البلديات والزراعة، في مكتبه بشؤون البلديات، ريهام عبدالحميد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من نماء مستمر في ظل حرص البلدين الشقيقين على مواصلة الارتقاء بها تلبية للتطلعات المشتركة والأهداف المنشودة.
وأكد أهمية تعزيز التعاون البلدي والزراعي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والاستفادة المتبادلة مما يمتلكه البلدان الشقيقان من خبرات في المجالات الزراعية والبلدية.
من جانبها، أعربت
ريهام عبدالحميد خليل عن خالص شكرها وتقديرها للوزير، مؤكدة حرص بلادها على توثيق روابط التعاون مع مملكة البحرين، مشيدة بما تشهده المملكة من نهضة وتطور في شتى المجالات.
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