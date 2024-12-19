مركز ناصر العلمي والتقني يحصد جائزة الكويت للإبداع لعام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصد مركز ناصر العلمي والتقني جائزة (الإبداع في المجال العلمي والتقني)، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من جائزة الكويت للإبداع لعام 2024، التي نظمها الملتقى الإعلامي العربي.
وجاء هذا التكريم تقديرًا للجهود المتميزة التي يبذلها المركز في دعم الابتكار العلمي والتقني، ومساهماته البارزة في تطوير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تعتمد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهو إنجاز جديد يعكس ريادته في مجال التعليم
والتقنية،
ويأتي هذا التكريم كتتويج لمبادرات المركز الرائدة التي تركز على تعزيز التعلم المستدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم مهارات الكوادر الوطنية الشابة، الذي يرسخ من خلالها مكانته كأحد المؤسسات الرائدة في البحرين والمنطقة، في إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم المهني والتقني.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي للمركز: "يفخر مركز ناصر العلمي والتقني بالحصول على هذه الجائزة المميزة التي تعكس التزام فريق العمل بتقديم تجربة تعليمية متميزة تجمع بين الابتكار والجودة، وترجمة رؤية الحكومة الموقرة فيما يخص تمكين الشباب ليكونوا قوة دافعة للتقدم والتطوير، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية وإعدادها لمواجهة تحديات المستقبل، ونشكر الملتقى الإعلامي العربي على هذا التكريم، ونتطلع إلى مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات".
وتعكس جائزة الكويت للإبداع، التي تعد من الجوائز البارزة على المستوى العربي، رؤية تهدف إلى تسليط الضوء على المؤسسات والأفراد الذين يسهمون في تطوير المجالات الإعلامية والإبداعية، وتستقطب أبرز المؤسسات والأفراد من مختلف القطاعات للإشادة بإسهاماتهم الابداعية والمبتكرة لتحفيز التميز ودعم الابتكار في العالم العربي.
ويشتهر مركز ناصر العلمي والتقني بمبادراته المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية متكاملة، ومن أبرز إنجازاته مؤخرًا، تأسيس مسارات تعليمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ورياضة كرة القدم الاحترافية، إلى جانب شراكات استراتيجية مع جهات عالمية رائدة، مما ساهم في تحقيق تجربة تعليمية متقدمة ومواكبة لاحتياجات سوق العمل.
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