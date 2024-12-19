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مركز ناصر العلمي والتقني يحصد جائزة الكويت للإبداع لعام 2024

12/19/2024 5:07:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصد مركز ناصر العلمي والتقني جائزة (الإبداع في المجال العلمي والتقني)، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من جائزة الكويت للإبداع لعام 2024، التي نظمها الملتقى الإعلامي العربي.
وجاء هذا التكريم تقديرًا للجهود المتميزة التي يبذلها المركز في دعم الابتكار العلمي والتقني، ومساهماته البارزة في تطوير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تعتمد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهو إنجاز جديد يعكس ريادته في مجال التعليم والتقنية،
ويأتي هذا التكريم كتتويج لمبادرات المركز الرائدة التي تركز على تعزيز التعلم المستدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم مهارات الكوادر الوطنية الشابة، الذي يرسخ من خلالها مكانته كأحد المؤسسات الرائدة في البحرين والمنطقة، في إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم المهني والتقني.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي للمركز: "يفخر مركز ناصر العلمي والتقني بالحصول على هذه الجائزة المميزة التي تعكس التزام فريق العمل بتقديم تجربة تعليمية متميزة تجمع بين الابتكار والجودة، وترجمة رؤية الحكومة الموقرة فيما يخص تمكين الشباب ليكونوا قوة دافعة للتقدم والتطوير، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية وإعدادها لمواجهة تحديات المستقبل، ونشكر الملتقى الإعلامي العربي على هذا التكريم، ونتطلع إلى مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات".
وتعكس جائزة الكويت للإبداع، التي تعد من الجوائز البارزة على المستوى العربي، رؤية تهدف إلى تسليط الضوء على المؤسسات والأفراد الذين يسهمون في تطوير المجالات الإعلامية والإبداعية، وتستقطب أبرز المؤسسات والأفراد من مختلف القطاعات للإشادة بإسهاماتهم الابداعية والمبتكرة لتحفيز التميز ودعم الابتكار في العالم العربي.
ويشتهر مركز ناصر العلمي والتقني بمبادراته المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية متكاملة، ومن أبرز إنجازاته مؤخرًا، تأسيس مسارات تعليمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ورياضة كرة القدم الاحترافية، إلى جانب شراكات استراتيجية مع جهات عالمية رائدة، مما ساهم في تحقيق تجربة تعليمية متقدمة ومواكبة لاحتياجات سوق العمل.


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