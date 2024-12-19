وفد من أمانة (الشورى) يقوم بزيارة لمجلسي الشورى والدولة في سلطنة عمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام وفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى بزيارة إلى مجلسي الدولة والشورى بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى والمجالس النظيرة، على صعيد تبادل المعارف والخبرات في مجالات العمل المساند الذي تضطلع به الأمانات العامة تجاه العملية التشريعية.
والتقى الوفد خلال الزيارة خالد بن سالم بن سعيد السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة العماني، وعدد من المسؤولين، والذي استعرض مسارات عمل الأمانة العامة وما تقدمه من دعم إداري وفني واستشاري، مشيدًا بحرص الأمانة العامة لمجلس الشورى بمملكة البحرين، على تطوير مسارات عملها من خلال الاطلاع على التجارب والممارسات المتميزة في مجال دعم العمل التشريعي، والدفع نحو تطوير مهارات وجاهزية منتسبي الأمانة العامة وصقل خبراتهم، منوهًا بالقواسم المشتركة التي يمكن تطويرها بالتعاون بين الأمانتين العامتين للمجلسين في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وخلال اللقاء نقل المستشار علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، تحيات السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، وحرصها على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بما يواكب علاقات الأخوة الراسخة والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بحسن الاستقبال والاهتمام الذي أبداه المسؤولون في الأمانة لمجلس الدولة العماني، من خلال تقديم العروض والشرح المفصل لأوجه الدعم المتنوعة المقدمة لتأصيل الممارسة التشريعية وتطويرها.
وقام الوفد بجولة تفقدية بمجلس عمان، وحضر جانبًا من جلسة مجلس الدولة العماني للاطلاع على آليات إدارة وتنظيم انعقاد الجلسات الرئيسية، وتعرف على آليات العمل في مختلف القطاعات والإدارات المجلس.
وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطط التطوير الإداري والمهني بالأمانة العامة لمجلس الشورى المنبثة من الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2026م، من أجل التعرف على أفضل الممارسات في عمل الأمانات العامة بالمجالس التشريعية الصديقة والشقيقة.
وضمّ وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى كلاً من: المستشار علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، محمد جعفر علي رئيس التشريفات والمراسم، عائشة الجودر منسق جلسات، السيدة عائشة باسلار أخصائي سجل عام أول، هشام الصائغ مصحح لغوي، فواز سلمان أخصائي مشتريات وعقود أول،
محمد الشيراوي محاسب، و ريم السيد أخصائي تنمية الأداء البرلماني.
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