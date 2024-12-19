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وفد من أمانة (الشورى) يقوم بزيارة لمجلسي الشورى والدولة في سلطنة عمان

12/19/2024 5:07:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام وفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى بزيارة إلى مجلسي الدولة والشورى بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى والمجالس النظيرة، على صعيد تبادل المعارف والخبرات في مجالات العمل المساند الذي تضطلع به الأمانات العامة تجاه العملية التشريعية.
والتقى الوفد خلال الزيارة خالد بن سالم بن سعيد السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة العماني، وعدد من المسؤولين، والذي استعرض مسارات عمل الأمانة العامة وما تقدمه من دعم إداري وفني واستشاري، مشيدًا بحرص الأمانة العامة لمجلس الشورى بمملكة البحرين، على تطوير مسارات عملها من خلال الاطلاع على التجارب والممارسات المتميزة في مجال دعم العمل التشريعي، والدفع نحو تطوير مهارات وجاهزية منتسبي الأمانة العامة وصقل خبراتهم، منوهًا بالقواسم المشتركة التي يمكن تطويرها بالتعاون بين الأمانتين العامتين للمجلسين في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وخلال اللقاء نقل المستشار علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، تحيات السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، وحرصها على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بما يواكب علاقات الأخوة الراسخة والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بحسن الاستقبال والاهتمام الذي أبداه المسؤولون في الأمانة لمجلس الدولة العماني، من خلال تقديم العروض والشرح المفصل لأوجه الدعم المتنوعة المقدمة لتأصيل الممارسة التشريعية وتطويرها.
وقام الوفد بجولة تفقدية بمجلس عمان، وحضر جانبًا من جلسة مجلس الدولة العماني للاطلاع على آليات إدارة وتنظيم انعقاد الجلسات الرئيسية، وتعرف على آليات العمل في مختلف القطاعات والإدارات المجلس.
وتأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطط التطوير الإداري والمهني بالأمانة العامة لمجلس الشورى المنبثة من الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2026م، من أجل التعرف على أفضل الممارسات في عمل الأمانات العامة بالمجالس التشريعية الصديقة والشقيقة.
وضمّ وفد الأمانة العامة لمجلس الشورى كلاً من: المستشار علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، محمد جعفر علي رئيس التشريفات والمراسم، عائشة الجودر منسق جلسات، السيدة عائشة باسلار أخصائي سجل عام أول، هشام الصائغ مصحح لغوي، فواز سلمان أخصائي مشتريات وعقود أول،
محمد الشيراوي محاسب، و ريم السيد أخصائي تنمية الأداء البرلماني.

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