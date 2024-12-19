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بريد البحرين يصدر أربعة طوابع تذكارية بمناسبة افتتاح مشروع تحديث مصفاة بابكو

12/19/2024 5:07:13 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات أربعة طوابع تذكارية بمناسبة افتتاح مشروع تحديث مصفاة بابكو، وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وتتميز هذه الطوابع بتصاميم فنية وجمالية ذات أبعاد حضارية وتنموية مميزة، من خلال تضمنها الشعار الخاص بـ (اليوبيل الفضي)، وتأكيدها أهمية مشروع تحديث مصفاة بابكو، الذي يُعد أكبر مشروع استثماري واستراتيجي في تاريخ مملكة البحرين وتقوده بابكو إنرجيز - مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في البحرين، إذ يهدف إلى زيادة السعة الإنتاجية للمصفاة، وتعزيز الريادة والابتكار والقدرة التنافسية في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأحدث المعايير الفنية والبيئية العالمية.
ويتوفر الإصدار في جميع الفروع البريدية ومتحف البريد بسعر أربعة دنانير للمجموعة، و4.5 دينار لمغلف إصدار اليوم الأول.


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