بريد البحرين يصدر أربعة طوابع تذكارية بمناسبة افتتاح مشروع تحديث مصفاة بابكو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدر بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات أربعة طوابع تذكارية بمناسبة افتتاح مشروع تحديث مصفاة
بابكو، وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وتتميز هذه الطوابع بتصاميم فنية وجمالية ذات أبعاد حضارية وتنموية مميزة، من خلال تضمنها الشعار الخاص بـ (اليوبيل الفضي)، وتأكيدها أهمية مشروع تحديث مصفاة بابكو، الذي يُعد أكبر مشروع استثماري واستراتيجي في تاريخ مملكة البحرين وتقوده بابكو إنرجيز - مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في البحرين، إذ يهدف إلى زيادة السعة الإنتاجية للمصفاة، وتعزيز الريادة والابتكار والقدرة التنافسية في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأحدث المعايير الفنية والبيئية العالمية.
ويتوفر الإصدار في جميع الفروع البريدية ومتحف البريد بسعر أربعة دنانير للمجموعة، و4.5 دينار لمغلف إصدار اليوم الأول.
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